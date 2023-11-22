путін знову заговорив про переговори: глава Пентагону "відповів" йому на "Рамштайні"

У США дали чітко зрозуміти, що не хочуть, щоб росія виграла війну проти України

Російський диктатор володимир путін заявив, що війна — це завжди трагедія і треба думати про те, як її припинити. Щобільше, він заявив, що росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною. Навпаки, це в Україні на офіційному рівні заборонили вести мирні домовленості з рф.

Про це путін заявив під час онлайн-саміту лідерів країн "Великої двадцятки". Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі "Рамштайн" вкотре запевнив Україну в підтримці США та надіслав чіткий сигнал путіну.

"Військові дії — це завжди трагедія конкретних людей, конкретних сімей, та й країни загалом. І безумовно ми маємо думати, як припинити цю трагедію. І, до речі, росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це не росія, а Україна публічно оголосила про те, що вона виходить із переговорного процесу. І до того, було підписано указ глави держави, який забороняє вести з росією такі переговори", — заявив володимир путін.

Йдеться про указ №679/2022, який вводить у дію рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із володимиром путіним. Варто зазначити, що Україна заборонила переговори не з росією, а з чинним президентом. При цьому в указі прописано, що можливість діалогу з іншим президентом рф не виключена.

Глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі "Рамштайн", що відбулася сьогодні, направив чіткий сигнал путіну. Він зазначив, що Україна понад 20 місяців стримує ворога і програш росії у цій війні має значення для всього світу.

"Як сказав президент Байден, коли тирани не платять за свою агресію, вони продовжують загрожувати світові. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де такі, як путін можуть безкарно вдиратися до своїх мирних сусідів. І ми відмовляємося від того, щоб форму глобальної безпеки диктували автократи, які покладаються на репресії за допомогою сили та примусу", — заявив Остін.

Міністр оборони США додав, що підтримка України союзниками продовжуватиметься. Щодо росії, то зараз країна шукає підтримку у Північної Кореї та Ірану, які також перебувають під санкціями через свою агресивну політику.

"Наша єдність посилає путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас або перемогти у змаганні за волю", — сказав Остін.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в політичній спільноті знову заговорили про переговори між росією та Україною. Експерти пояснили, про що це може говорити та коли справді президенти двох країн можуть сісти за стіл переговорів.