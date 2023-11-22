"приніс голод і смерть в Україну": на Радбезі ООН порівняли війну з Голодомором, а путіна – зі Сталіним

росія веде війну не тільки проти українського народу, а й проти "вразливих людей" по всьому світу, що залежать від українського експорту продовольства

У ході свого виступу на Раді безпеки ООН 21 листопада постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд згадала Голодомор і порівняла президента росії володимира путіна з радянським диктатором Йосипом Сталіним. Саме ним надихається сьогоднішній російський диктатор.

Промова Лінди Томас-Грінфілд опублікована на сайті посольства США в ООН. Свій виступ вона розпочала нагадуванням, що у листопаді відзначаються 90-ті роковини Голодомору, що перекладається як "смерть від голоду". Вона розповіла, що мільйони українців загинули через жорстку та репресивну політику сталінського режиму — штучний, навмисний голод.

Це, за словами представниці США в ООН, стало для людства уроком, що відбувається, коли жорстокість та тиранія залишаються безкарними. Проте путін зробив зворотні висновки.

"Але путін не прислухався. Навпаки, він надихнувся. Як і Сталін, путін використовував їжу як зброю війни. І як Сталін, путін приніс голод і смерть в Україну", — зазначила Лінда Томас-Грінфілд.

Вона наголосила, що росія веде війну не тільки проти українського народу, а й проти "вразливих людей" по всьому світу, що залежать від українського експорту продовольства. За її словами, виробництво пшениці в Україні на 35% нижче за довоєнний рівень.

"Попри ці безперервні атаки, український народ залишається сильним. І він продовжує бути маяком надії для найбільш уразливих у світі. Українські фермери продовжують збирати врожай навіть перед серйозною небезпекою", — сказала Томас-Грінфілд.

Вона додала, що Київ робить все можливе, щоб нагодувати світ, і створив чорноморський зерновий коридор. росія ж продовжує атаки й розраховує, що світова спільнота забуде про Україну на тлі інших світових проблем та криз. Представниця США закликала не допустити цього.

"Давайте всі разом будемо стояти з українським народом стільки, скільки буде потрібно. Поки сім’ї не возз’єднаються. Поки діти не зможуть повернутися до школи і люди не зможуть повернутися додому. І поки не буде забезпечений справедливий і всеосяжний світ, відповідно до Статуту ООН", — резюмувала Лінда Томас-Грінфілд.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський на відкритті саміту Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) заявив, що Україна забезпечила захист у західній частині Чорного моря. Це дозволило запустити морські експортні коридори. За його словами, Україна перехопила у росії ініціативу у Чорному морі. Наша країна створила такі умови безпеки, які змусили окупантів залишити східну частину акваторії.