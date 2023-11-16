"Це вперше у світі": Зеленський заявив про велику перемогу України

Морські дрони посприяли функціонуванню українського зернового коридору

Україна забезпечила захист у західній частині Чорного моря. Це дозволило запустити морські експортні коридори.

Дії України змусили росіян сховати свої військові кораблі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті саміту Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС).

За його словами, Україна перехопила в росії ініціативу у Чорному морі. Наша країна створила такі безпекові умови, які змусили окупантів покинути східну частину акваторії.

"Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот. Хочу відзначити й те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу", – наголосив Зеленський.

Він також відзначив збільшення ролі Дунайського регіону у забезпечені глобальної безпеки. За словами президента, співпраця між країнами Чорноморського регіону та підтримка партнерів можуть повернути стабільність на світовому ринку продовольства.

Як відомо, до складу ПАЧЕС входить 13 країн: Азербайджан, Албанія, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Північна Македонія, рф, Румунія, Сербія, Туреччина та Україна. З початку повномасштабного вторгнення участь росії в ПАЧЕС була призупинена.

Нагадаємо, що на початку серпня Україна застосувала морські дрони для атаки на російський великий десантний корабель "Оленєгорський горняк". Він перебував в порту Новоросійська та отримав значні пошкодження.

Також Сили оборони використовували морський дрон для атаки на Кримський міст. Це призвело до руйнації кількох опор та однієї секції мосту.

Раніше "Телеграф" писав про типи морських дронів, які застосовують наші Збройні сили. Зокрема у перший версіях застосовували термінали Starlink, але відмовились від них, через проблеми з відключенням зв’язку біля узбережжя Криму.