Швидкий та безжалісний безпілотний флот: які морські дрони використовує Україна

Вважається, що саме застосування українських надводних безпілотників допомогло переломити певною мірою хід подій у Чорному морі

Використання морських дронів не є новинкою для армій країн світу, однак використовувати його як камікадзе почали здебільшого під час російсько-української війни після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Українські військові досягли в цьому неабиякого прогресу. Українські дрони невеликі, одноразові та чітко цілеспрямовані.

Раніше стало відомо. що вартість за один морський дрон може складати близько 274 тис. доларів. Та пошкодити вони можуть значно дорожчу військову техніку, зокрема кораблі. Принцип дії дрона дуже простий — він швидкий, невеличкий і дуже маневрений, пілотується дистанційно, несе на борту бойову частину, яка при ударі по кораблю ворога детонує.

Конструкція дрона заснована на основі гідроциклу, що здешевшує процес виробництва безпілотників. Це стосується так званого "першого покоління". Керування здійснюється за допомогою систем супутникової геолокації. У ролі бойових частин можуть використовувати радянські авіаційні бомби, наприклад ФАБ-100 або ФАБ-250.

Ціль, яку вражає дрон може вартувати 650 мільйонів доларів

Технічні характеристики дрона:

Довжина — 5,5 м

Вага — до 1 тонни

Радіус дії — до 400 км

Дальність — до 800 км

Самостійна робота — до 60 годин

Максимальна швидкість — 80 км/год.

Побудова морського дрона

Зображення дрона-камікадзе

Зазначимо, що дрони згодом були видозмінені — це так зване "друге покоління" БпЛА. На відміну від своїх попередників, вони трохи зменшилися, корпус став більш гідродинамічним. Їх показали у березні 2023 року. За деякими даними вага вибухівки може становити близько 200 кг. Також "Мілітарний" припускає що система супутникового зв'язку starlink могла бути замінена на при виготовленні дронів через проблеми із використанням в акваторії Чорного моря.

Експерти пропускають, що наступним етапом розвитку дронів стане їхнє занурення у воду перед тим як врізатися в ціль. Це з одного боку підвищить ефективність від вибуху, адже він буде нижче рівня води, з іншого боку сховає дрон від зайвих очей ворога.

Ще одним варіантом розвитку морських безпілотників є підвид підводних дронів, серед яких "Телеграф" розповідав про проєкт Toloka TLK 150. Його можна назвати торпедою на електродвигуні. Пропливти він може 1000 км, завдяки щоглі з антеною підтримувати зв'язок, бойова частина такого дрона-торпеди 20-50 кг.