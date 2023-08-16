"Є плюси та мінуси": у Раді оцінили битву українських дронів проти Чорноморського флоту рф

Дрони скували дії росіян на Чорному морі

Українські морські дрони, якими атакували Кримський міст і судна Чорноморського флоту рф, скували дії росіян на Чорному морі, але про вогневий контроль говорити ще рано.

Таку думку висловив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв’ю "Новини.LIVE".

Він зазначив, що Україна загнала російський флот у бухти — і це плюс, але мінус у тому, що там їх складніше дістати, ніж у відкритому морі.

"Кораблі в бухти, і вони бояться звідти виходити. Кораблі є вразливими на відкритій воді, а в бухті вони справді добре захищаються. Цей захист пройти важко, особливо у Севастопольській бухті, аби вразити російські кораблі на стоянці. Ми точно скували їхні дії, але говорити про те, що вони перебувають під нашим постійним вогневим контролем, зарано", — каже він.

Зазначимо, що 16 серпня СБУ вперше офіційно показала свої надводні дрони, якими вражає ворожі судна. Апарати прозвали "SeaBaby, що перекладається на українську як Морський малюк, що співзвучно з прізвищем голови СБУ Василя Малюка, зовнішність якого, до речі, є повною протилежністю до свого прізвища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що надводні дрони атакували російський підсанкційний такнкер.