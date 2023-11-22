"принес голод и смерть в Украину": на Радбезе ООН сравнили войну с Голодомором, а путина – со Сталиным

рф ведет войну не только против украинского народа, но и против "уязвимых людей" по всему миру, зависящих от украинского экспорта продовольствия

В ходе своего выступления на Совете безопасности ООН 21 ноября, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд упомянула Голодомор и сравнила президента россии владимира путина с советским диктатором Иосифом Сталиным. Именно им вдохновляется сегодняшний российский диктатор.

Речь Линды Томас-Гринфилд опубликована на сайте посольства США в ООН. Свое выступление она начала напоминанием, что в ноябре отмечается 90-я годовщина Голодомора, что переводится как "смерть от голода". Она рассказала, что миллионы украинцев погибли из-за жесткой и репрессивной политики сталинского режима — искусственного, преднамеренного голода.

Это, по словам представительницы США в ООН, стало для человечества уроком, что происходит, когда жестокость и тирания остаются безнаказанными. Однако путин, сделал обратные выводы.

"Но путин не прислушался. Наоборот, он вдохновился. Как и Сталин, путин использовал пищу как оружие войны. И как Сталин, путин принес голод и смерть в Украину", — отметила Линда Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что рф ведет войну не только против украинского народа, но и против "уязвимых людей" по всему миру, зависящих от украинского экспорта продовольствия. По ее словам, производство пшеницы в Украине на 35% ниже довоенного уровня.

"Несмотря на эти непрерывные атаки, украинский народ остается сильным. И он продолжает быть маяком надежды для наиболее уязвимых в мире. Украинские фермеры продолжают собирать урожай даже перед лицом серьезной опасности", — сказала Томас-Гринфилд.

Она добавила, что Киев делает все возможное, чтобы накормить мир, и создал черноморский зерновой коридор. россия же продолжает атаки и рассчитывает, что мировое сообщество забудет об Украине на фоне других мировых проблем и кризисов. Представительница США призвала не допустить этого.

"Давайте все вместе будем стоять с украинским народом столько, сколько потребуется. Пока семьи не воссоединятся. Пока дети не смогут вернуться в школу и люди не смогут вернуться домой. И пока не будет обеспечен справедливый и всеобъемлющий мир, в соответствии с Уставом ООН", — резюмировала Линда Томас-Гринфилд.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский на открытии саммита Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) заявил, что Украина обеспечила защиту в западной части Черного моря. Это позволило запустить морские экспортные коридоры. По его словам, Украина перехватила у России инициативу в Черном море. Наша страна создала такие условия безопасности, которые заставили оккупантов покинуть восточную часть акватории.