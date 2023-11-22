Прекращению огня быть? Израиль и ХАМАС достигли соглашения насчёт заложников

Первые заложники могут быть освобождены в четверг 23 ноября

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по возвращению 50 заложников в обмен на многодневное прекращение огня. Израиль также готов освободить некоторых заключенных палестинских женщин и несовершеннолетних. Кроме этого, страна пропустит больше топлива и гуманитарной помощи в Газу.

Как сообщает Times of Israel, Израиль согласен на 5 дней по 6 часов прекращать огонь в Секторе Газа, а также освободить по предварительным данным 150-300 заключенных палестинских женщин и несовершеннолетних.

По сообщениям израильских СМИ, первые заложники могут быть освобождены в четверг 23 ноября. Предполагается, что их освобождение будет происходить поэтапно — примерно по 12 заложников в день.

Освобождение заложников будет происходить следующим образом: ХАМАС передаст людей Красному Кресту, после чего они будут переданы представителям ЦАХАЛа. Их осмотрят и доставят в один из медцентров в Израиле, где они встретятся со своими семьями.

Медицинские и силовые ведомства оценят состояние здоровья бывших заложников, чтобы определить, кто из них может дать показания. Те, кто сможет это сделать, будут беседовать с представителями силовых и оборонных ведомств.

В министерстве обороны Израиля заявили, что после завершения сделки по обмену заложниками боевые действия в секторе Газа будут продолжены. Эксперты также не исключают, что пауза в Газе будет использована для усиления действий против Хизбаллы в Ливане, пишут vesty.co.il.

В рамках обменной сделки будут освобождены также и трое заложников с американским гражданством — две женщины и 3-летния Авигайль (Эбигейл) Идан. Родители девочки, Самдар и Рой (он работал фотокорреспондентом Ynet) были убиты 7 октября.

Примечательно, что согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией Direct Plus, 52% израильтян поддерживают соглашение об освобождении заложников из плена ХАМАСа на предлагаемых правительством условиях. 32% жителей страны выступают против. У 16% нет мнения по этому вопросу.

Как сообщал "Телеграф", 17 ноября стало известно, что высокопоставленный представитель боевиков ХАМАС Ахмад Бахар был убит. Он получил тяжелые ранения в результате авиаудара.