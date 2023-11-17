ХАМАС использовал главную больницу Газы как укрытие: бойцы Израиля нашли доказательства (видео)

ХАМАС отрицает, что использует больницу как базу

Израильские солдаты обнаружили туннельную шахту боевиков ХАМАС на территории больницы Аль-Шифа в секторе Газа. По словам представителей ЦАХАЛ, они обнаружили на территории медучреждения глубокую яму в земле, укрепленную бетоном, армия Израиля опубликовала видео туннеля.

ЦАХАЛ сообщил, что также обнаружил в больнице автомобиль с большим количеством оружия. ХАМАС 16 ноября заявил, что заявления Пентагона и Госдепартамента США о том, что террористы используют Аль-Шифу в военных целях, "является повторением явно ложной истории, продемонстрированной слабыми и нелепыми действиями представителя оккупационной армии", пишет Reuters.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты уверены в оценке своих спецслужб относительно деятельности ХАМАС в больнице Аль-Шифа. Он добавил, что США не будут ни делиться ею, ни уточнять.

Две телекоммуникационные компании в секторе Газа заявили, что все источники энергии исчерпаны, и поэтому все услуги отключены. Израиль отказывается от импорта топлива, заявляя, что ХАМАС может использовать его в военных целях. Из-за отсутствия связи и топлива агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило, что координировать колонны грузовиков с гуманитарной помощью невозможно.

"Если топливо не поступит, люди начнут умирать. Когда именно, я не знаю. Но это будет раньше, чем позже", — заявил генеральный комиссар агентства Филипп Лазарини.

Начальник штаба израильских вооруженных сил заявил, что Израиль близок к уничтожению военной системы ХАМАС на севере сектора Газа. Израиль призывал гражданское население покинуть четыре города на юге Газы.

Как сообщал "Телеграф", ранее ЦАХАЛ опубликовала первую информацию о ходе операции на территории больницы Аль-Шифы и показал видео. Террористы заминировали подходы к ней.