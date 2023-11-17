ХАМАС використав головну лікарню Гази як укриття: бійці Ізраїлю знайшли докази (відео)

ХАМАС заперечує, що використовує лікарню як базу

Ізраїльські солдати виявили тунельну шахту бойовиків ХАМАС на території лікарні Аль-Шифа у секторі Гази. За словами представників ЦАХАЛ, вони виявили на території медустанови глибоку яму в землі, укріплену бетоном, армія Ізраїлю опублікувала відео тунелю.

ЦАХАЛ повідомив, що також виявив у лікарні автомобіль із великою кількістю зброї. ХАМАС 16 листопада заявив, що заяви Пентагону та Держдепартаменту США про те, що терористи використовують Аль-Шифу у військових цілях, "є повторенням явно хибної історії, продемонстрованої слабкими та безглуздими діями представника окупаційної армії", пише Reuters.

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати впевнені в оцінці своїх спецслужб щодо діяльності ХАМАС у лікарні Аль-Шифа. Він додав, що США ані ділитимуться нею, ані уточнюватимуть.

Дві телекомунікаційні компанії у секторі Гази заявили, що всі джерела енергії вичерпано, і тому всі послуги відключені. Ізраїль відмовляється від імпорту палива, заявляючи, що ХАМАС може використовувати його у військових цілях. Через відсутність зв’язку та палива агентство ООН у справах палестинських біженців заявило, що координувати колони вантажівок із гуманітарною допомогою неможливо.

"Якщо паливо не надійде, люди почнуть вмирати. Коли саме, я не знаю. Але це буде раніше, ніж пізніше", — заявив генеральний комісар агентства Філіп Лазаріні.

Начальник штабу ізраїльських збройних сил заявив, що Ізраїль близький до знищення військової системи ХАМАС на півночі сектора Гази. Ізраїль закликав громадянське населення залишити чотири міста на півдні Гази.

Як повідомляв "Телеграф", раніше ЦАХАЛ опублікувала першу інформацію про перебіг операції на території лікарні Аль-Шифи та показав відео. Терористи замінували підходи до неї.