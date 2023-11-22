Припиненню вогню бути? Ізраїль та ХАМАС досягли угоди щодо заручників

Перші заручники можуть бути звільнені у четвер 23 листопада

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС щодо повернення 50 заручників в обмін на багатоденне припинення вогню. Ізраїль також готовий звільнити деяких ув’язнених палестинських жінок та неповнолітніх. Крім цього, країна пропустить більше палива та гуманітарної допомоги у Газу.

Як повідомляє Times of Israel, Ізраїль згоден на 5 днів по 6 годин припиняти вогонь у Секторі Газа, а також звільнити за попередніми даними 150-300 ув’язнених палестинських жінок та неповнолітніх.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, перші заручники можуть бути звільнені у четвер 23 листопада. Передбачається, що їхнє звільнення відбуватиметься поетапно — приблизно по 12 заручників на день.

Звільнення заручників відбуватиметься так: ХАМАС передасть людей Червоному Хресту, після чого їх передадуть представникам ЦАХАЛу. Їх оглянуть та доставлять до одного з медичних центрів в Ізраїлі, де вони зустрінуться зі своїми сім’ями.

Медичні та силові відомства оцінять стан здоров’я колишніх заручників, щоб визначити, хто з них може дати свідчення. Ті, хто зможе це зробити, розмовлятимуть із представниками силових та оборонних відомств.

У міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що після завершення угоди щодо обміну заручниками бойові дії в секторі Газа буде продовжено. Експерти також не відкидають, що пауза в Газі буде використана для посилення дій проти Хізбалли в Лівані, пишуть vesty.co.il.

У рамках обмінної угоди буде звільнено також трьох заручників з американським громадянством — двох жінок і 3-річних Авігайль (Ебігейл) Ідан. Батьків дівчинки Самдар і Рой (він працював фотокореспондентом Ynet) було вбито 7 жовтня.

Примітно, що згідно з опитуванням громадської думки, проведеним компанією Direct Plus, 52% ізраїльтян підтримують угоду про звільнення заручників із полону ХАМАСу на запропонованих урядом умовах. 32% мешканців країни виступають проти. 16% не мають думки з цього питання.

Як повідомляв "Телеграф", 17 листопада стало відомо, що високопоставленого представника бойовиків ХАМАС Ахмада Бахара було вбито. Він отримав тяжкі поранення внаслідок авіаудару.