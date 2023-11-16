"Это впервые в мире": Зеленский заявил о большой победе Украины

Морские дроны посодействовали функционированию украинского зернового коридора

Украина обеспечила защиту в западной части Черного моря. Это позволило запустить морские экспортные коридоры.

Действия Украины вынудили россиян спрятать свои военные корабли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии саммита Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

По его словам, Украина перехватила у России инициативу в Черном море. Наша страна создала такие условия безопасности, которые заставили оккупантов покинуть восточную часть акватории.

"Впервые в мире именно в Черном море начал действовать флот морских дронов – украинский флот. Хочу отметить и то, что теперь – как один из главных результатов наших действий – россия не способна использовать Черное море как плацдарм для дестабилизации других регионов мира", – подчеркнул. Зеленский.

Он также отметил увеличение роли Дунайского региона в обеспечении глобальной безопасности. По словам президента, сотрудничество между странами Черноморского региона и поддержка партнеров могут вернуть стабильность на мировом рынке продовольствия.

Как известно, в состав ПАЧЭС входит 13 стран: Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Северная Македония, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. С начала полномасштабного вторжения участие России в ПАЧЭС было приостановлено.

Напомним, что в начале августа Украина применила морские дроны для атаки на российский крупный десантный корабль "Оленегорский горняк". Он находился в порту Новороссийск и получил значительные повреждения.

Также Силы обороны использовали морской дрон для атаки на Крымский мост. Это привело к разрушению нескольких опор и одной секции моста.

Ранее "Телеграф" писал о типах морских дронов, применяемых нашими Вооруженными силами. В частности, в первых версиях применяли терминалы Starlink, но отказались от них, из-за проблем с отключением связи у побережья Крыма.