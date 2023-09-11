Быстрый и безжалостный беспилотный флот: какие морские дроны использует Украина

Считается, что именно применение украинских надводных беспилотников помогло в некоторой степени переломить ход событий в Черном море.

Использование морских дронов не является новинкой для армий стран мира, однако использовать его как камикадзе начали в основном во время российско-украинской войны после полномасштабного вторжения в 2022 году. Украинские военные достигли в этом незаурядного прогресса. Украинские дроны небольшие, одноразовые и четко целеустремленные.

Ранее стало известно, что стоимость за один морской дрон может составлять около 274 тыс. долларов. Но повредить они могут значительно более дорогую военную технику, в том числе корабли. Принцип действия дрона очень прост — он быстр, невелик и очень маневрен, пилотируется дистанционно, несет на борту боевую часть, которая при ударе по кораблю врага детонирует.

Конструкция дрона основана на основе гидроцикла, что удешевляет процесс производства беспилотников. Это касается так называемого "первого поколения". Управление осуществляется посредством систем спутниковой геолокации. В качестве боевых частей могут использоваться советские авиационные бомбы, например ФАБ-100 или ФАБ-250.

Пораженная дроном цель может стоить 650 миллионов долларов

Технические характеристики дрона:

Длина — 5,5 м

Вес — до 1 тонны

Радиус действия – до 400 км.

Дальность – до 800 км

Самостоятельная работа – до 60 часов

Максимальная скорость – 80 км/ч.

Строение морского дрона

Изображение дрона-камикадзе

Отметим, что дроны впоследствии были видоизменены – это так называемое "второе поколение" БПЛА. В отличие от своих предшественников они немного уменьшились, корпус стал более гидродинамическим. Их показали в марте 2023 года. По некоторым данным, вес взрывчатки может составлять около 200 кг. Также "Милитарный" предполагает, что система спутниковой связи starlink могла быть заменена при изготовлении дронов из-за проблем с использованием в акватории Черного моря.

Эксперты пропускают, что следующим этапом развития дронов станет их погружение в воду, прежде чем врезаться в цель. Это с одной стороны повысит эффективность от взрыва, ведь он будет ниже уровня воды, с другой стороны скроет дрон от лишних глаз врага.

Еще одним вариантом развития морских беспилотников является подвид подводных дронов, среди которых "Телеграф" рассказывал о проекте Toloka TLK 150. Его можно назвать торпедой на электродвигателе. Проплыть он может 1000 км, благодаря мачте с антенной поддерживать связь, боевая часть такого дрона-торпеды 20-50 кг.