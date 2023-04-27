Достанут флот в бухте Севастополя и не только: для ВСУ создают новое мощное беспилотное вооружение

Украина разрабатывает оружие, способное бить по кораблям более чем в 1000 км от мета пуска

В Украине разрабатывается новое оружие — полуподводная дрон-торпеда "Толока", предназначенная для нанесения управляемого удара по вражеским кораблям.

Об этом сообщают различные Telegram-каналы, в частности, офицера Армии обороны Израиля Игала Левина,

Новое оружие настолько уникально, что ему даже пока не подобрать точной классификации.

"Разрабатываемая в Украине управляемая торпеда "Толока". Или дрон-торпеда. Или беспилотный кайтэн (японская человекоуправляемая торпеда времен Второй Мировой войны — Телеграф). Точную классификацию этой техники еще предстоит определить", — подчеркивает Левин.

Торпеда представляет собой трубчатый корпус с зарядом взрывчатки с горизонтальными стабилизаторами, а главное – мачтой с камерой которая будет находиться над водой. Через камеру оператор "Толоки" сможет видеть обстановку и с помощью стабилизаторов на корпусе управлять оружием, делая его более точным.

Планируется, что торпеда будет существовать в 3 вариантах, а ее дальность будет колебаться от 400 до 1200 км, чего с лихвой хватит для удара по Севастополю и даже Новороссийску.

Напомним, что как раз последний удар с помощью морских дронов по бухте Севастополя был нанесен 24 апреля.

Ранее был показан первый надводный дрон-камикадзе из четырех, на которые украинцы собрали 40 млн грн.