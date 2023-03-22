Гороховский показал морские дроны, на которые клиенты "Монобанка" сбросили 40 миллионов

Сбор был закрыт в ноябре, а партию дронов показали только сейчас

Сооснователь украинского банка Monobank Олег Гороховский показал один из четырех морских дронов, которые были куплены за счет донаты клиентов. Всего было собрано 40 млн гривен для этой цели. К слову, Литва тоже присоединилась к созданию флота морских дронов и купила для Украины дрон "Миру-да".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. А украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко показал фото второго морского дрона.

В ноябре 2022 года Олег Гороховский закрыл сбор, в рамках которого было собрано 39,1 миллион гривен при помощи донатов клиентов Monobank. Компания добавила 900 тысяч и за 40 млн гривен приобрела четыре морских дрона.

Называться они будут Monobank, Банка, Кэшбек и Кот и Енот. Олег Гороховский показал кусочек дрона под названием "Monobank", а Сергей Стерненко — "Енота".

"Бавовну подвезли! Спасибо всем причастным! Что-то будет", — написали Гороховский и Стерненко в своих соцсетях.

Отметим, что ранним утром 22 марта бухту в Севастополе атаковали именно морские дроны. Информацию об этом подтвердил главный гауляйтер оккупированного Севастополя михаил развожаев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина собирает армию морских дронов. Она нужна для того, чтобы защитить города и акватории морей от запускаемых с кораблей российских ракет.