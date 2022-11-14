Флот морских дронов Украины против российских кораблей: генерал оценил идею

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", как это может отразиться на ходе войны

Украина собирает армию морских дронов. На первый, который символически назвали "Херсон", собрали деньги меньше чем за час, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", почему это – важная инициатива и как она может отразиться на ходе российско-украинской войны.

"После удачной атаки морских и воздушных дронов на Севастопольскую базу военно-морского флота (ВМФ) рф в конце октября вполне логично продолжать движение в данном направлении", – считает генерал Романенко.

Он напоминает, что ранее руководство Черноморского флота (ЧМ) и в целом российской группировки войск на территории Украины уверяло, будто база в Севастополе и весь Крым являются неприкосновенными, максимально защищенными.

Но потом были "хлопки" по всему Крыму в августе.

Затем – октябрьский подрыв Крымского моста и удары по кораблям в Севастополе.

"В сентябре россияне якобы обнаружили дрон на побережье в Севастополе, идентифицировали, что он мог быть украинским или поставленным в нашу страну. И еще серьезнее укрепили свою базу, – отмечает Игорь Романенко. – Несмотря на это, 29 октября, впервые в мировой истории военно-морских действий было зафиксировано комплексное использование – успешное – сочетания морских и воздушных дронов. Что привело к повреждениям нового флагмана – корабля "Адмирал Макаров", а также, по некоторым данным, ракетного катера и еще кое-чего, о чем узнаем со временем. В результате некоторое время россияне не могли нормально обеспечивать боевое дежурство носителей крылатых ракет типа "Калибр". Часть своего корабельного состава и вовсе вывели в Новороссийск, с учетом угрозы".

После захвата россиянами Крыма и наших военно-морских баз там Украина сделала ставку на формирование так называемого москитного флота своих Военно-Морских Сил.

"Используя малые платформы, которыми являются и морские дроны, мы начали проводить асимметричные действия. Не в лоб – мол, россияне строят фрегаты и корветы, а потому и нам тоже надо нечто такое. Это требовало много времени и средств, которых у нас не было и нет, – поясняет генерал. – А потому решили действовать малыми возможностями "москитного флота". С платформ – воздушных, морских, наземных – использовать средства, которые могли бы воздействовать на ВМФ противника на больших дальностях. И прекрасно, что эффективность таких мер понимает не только наше военно-политическое руководство, но и обычные граждане. Которые после соответствующего обращения президента буквально за час собрали средства на создание части флота морских дронов".

Это перспективно, подчеркивает Игорь Романенко, мы видели уже отличные результаты.

"Посмотрите, к чему это привело! путин просит Украину, чтобы она не наносила удары по ЧФ рф во время зерновых перевозок по морскому коридору в Черном море. Мол, дроны выпускались из этого коридора.

Как оно было на самом деле, мы узнаем, думаю, после войны. Пока же можно констатировать беспрецедентный испуг российских властей, которые значительно ослабли во всех смыслах, включая военный, – отмечает генерал. – Считаю, что мы продолжим идти по этому пути, наращивая соответствующие мощности, достигая новых возможностей для уничтожения флота противника".