Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко о происшествии на Керченской переправе

Случившееся с Крымским мостом – долгожданное событие. Говорить о том, как именно всё произошло (судя по всему, речь о подрыве грузовика), могут специалисты, военные эксперты.

Нельзя исключать, что рванувший грузовик ехал в Крым для обеспечения военной группировки оккупантов. И таких особо опасных грузов направляется в Крым много. Что и как там произошло – пусть они сами разбираются.

Я же могу поразмышлять о значении и последствиях этого взрыва.

Для жизнеобеспечения Крыма в мирное время, до российского нападения на Украину, начавшегося в 2014 году, туда завозилось в сутки примерно 20 тысяч тонн различных грузов. От энергоносителей – до зубных щеток и памперсов. В основном товары завозились через перешеек с материковой части Украины. Это была главная транспортная артерия.

После незаконной аннексии такой стал Крымский мост. И то, что на какой-то период времени (а я надеюсь – надолго, как надеюсь и на то, что это не последнее ЧП на Крымском мосту) он выведен из строя, означает, что оккупанты столкнутся с большой проблемой. Количество грузов, которое я назвал, завозились в Крым, подчеркиваю, в мирное время, до 2014 года. После этого туда было завезено не менее 600 тысяч колонизаторов, что увеличило потребность в грузах.

К тому же, основную часть потока после российской оккупации составляли военные грузы – техника, боеприпасы, топливо – для обеспечения группировки войск агрессора на юге Украины.

Возможности агрессора заменить на время эту транспортную артерию – ограничены. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находятся паромы, но осень – сезон штормов. И до незаконного строительства этого моста паромная переправа регулярно становилась на паузу во время штормов.

Россияне, конечно, могут использовать военно-транспортные корабли, но их тоннаж ограничен. А перекрытие по требованию Украины Черноморских проливов – Босфора и Дарданелл – не позволяет войти в Черное море дополнительным военным кораблям рф. И это осложняет возможности россиян каким-то образом дополнительно компенсировать выведенный из строя Крымский мост.

Так что агрессор столкнется с серьезными проблемами обеспечения Крыма, резким удорожанием логистики. И с огромной проблемой (для нас это самое важное на сегодня) обеспечения топливом, боеприпасами, военной техникой, живой силой своей группировке на юге Украины.

Что касается ответных мер – путин уже продемонстрировал, что они пытаются компенсировать свои провалы на фронте террористическими ударами по мирному украинскому населению, гражданской инфраструктуре. Так что россияне могут вытворять, что угодно. Мы к этому готовы.

Ну, а эффект от взорванного Крымского моста – не только очередной удар по репутации российского режима. Это еще и создание дополнительных предпосылок для дальнейших активных действий ВСУ по освобождению юга материковой части Украины – с переходом к операции по освобождению Крыма.