Зерно нашло щель: что означает открытие балтийского коридора для нашего экспорта

Для украинского зерна открывается новый коридор – Балтийский.

Литва открывает маршрут для транзита украинской агропродукции через свои порты (прежде всего Клайпеду). На днях аграрные министры Украины, Литвы и Польши согласовали перенос ветеринарного, санитарного и фитосанитарного контроля с украинско-польской границы на польско-литовскую. Это значит, что в Клайпеду наше зерно будет идти практически без остановок. В то время как сейчас на польской границе грузы простаивают в очередях иногда больше месяца.

"Новый коридор позволит дополнительно отгрузить на экспорт не менее 10 млн тонн зерна", — говорит глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль. Впрочем, новый маршрут дорогой и может еще больше сократить заработки аграриев на урожае.

"Но ситуация для нашего экспорта сейчас складывается такая, что даже в убыток будут вывозить, чтобы получить хоть какие-то деньги", — отметил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Балтийский замес

Об открытии нового коридора сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. "Коридор для транзита зерна в балтийские порты был утвержден и согласован, что снизит давление на украинской границе и увеличит поставки в Африку и за ее пределы", — отметил он.

Открытие коридора "Бизнес-Телеграфа" подтвердило также источник в правительстве. "Действительно, были переговоры по этому вопросу между представителями Литвы, Украины и Польши и смогли найти вариант, который устроил всех", — говорит чиновник.

Имеется в виду прежде всего перенесение контроля – ветеринарной, санитарной и фитосанитарной с украинско-польской границы на польско-литовскую.

Инициатором стала Литва. "Литовцы после того, как потеряли белорусский и российский транзит через Клайпеду, остались практически ни с чем. Внутренняя перевалка там не больше 3,5-4 млн. тонн в год, а портовые мощности рассчитаны на 15 млн. тонн. Поэтому литовская сторона уже несколько месяцев активно пробивала вопросы коридора, и загрузка собственных портов за счет украинских грузов", — добавляет источник.

"Бизнес-Телеграф" уже писал, в какой ловушке оказалось украинское зерно. Сразу несколько европейских стран выступили против нашего урожая. Он, якобы, "заливает" их рынки и наносит ущерб местным фермерам. Большой скандал по этому поводу разразился, в частности, в Польше, где идет предвыборная кампания, поэтому политики защищают крестьян особенно активно.

Украинские власти пытаются уладить конфликт, но до его разрешения пока далеко. Потому появление дополнительного коридора на первый взгляд выглядит как новая возможность для украинских экспортеров. Но так ли это на самом деле?

Повезут даже себе в убыток

Павел Коваль говорит, что балтийский коридор — это очень хорошая возможность увеличить экспорт зерна.

"Минагрополитики в очередной раз пересмотрели свои прогнозы по урожаю, выходит уже около 80 млн тонн (включая масличные). Это значит, что 50-55 млн тонн нам нужно будет вывезти. Черное море, хотя и пытаются сейчас перезапустить, остается рискованным. Пока никто не может "Сказать, как там все сложится с судоходством. Через Европу зерно тоже едва прорывается, — говорит Коваль. — Поэтому дополнительная возможность вывезти 10 млн тонн — это уже плюс. Кроме того, перенесение контроля с украинско-польской границы на польско-литовскую позволит разгрузить польские" пограничные переходы (и автомобильные, и железнодорожные переходы), где выстраиваются огромные очереди — иногда на месяц, а есть случаи, что и на 40-50 дней, если это удастся сделать, можно будет нарастить трафик в Польшу. в Клайпеду, но таких больших проблем, как сейчас, мы не ожидаем".

Но есть и минусы. Как говорит источник "Бизнес-Телеграфа" в правительстве, новый коридор очень дорогой.

"Если везти зерно на фуре, то это плюс около 150 километров по сравнению с польскими портами Гданьска или Гдыни. Если по железной дороге, то нужно сначала переставлять на границе с Польшей на узкий путь, а затем на границе с Литвой – снова на широкий. "Ценник на логистику. Мы выходили с инициативой, чтобы построить отрезок железной дороги с широким путем через Польшу в Литву, но польские власти не поддержали. Но урожай в Украине уже практически собран, его все равно нужно вывозить, — сказал чиновник. — Поэтому коридор будет работать, хотя по экономике там очень много вопросов.Кроме того, представьте себе – нужно загрузить балкер на 25-30 000 тонн зерна Если возить фурами, в которые вмещается по 30 тонн, то нужно тысячу фур, за день такую загрузку не выполнить, а это все – дополнительные деньги. И это все будет за счет аграриев".

Аграрии готовы сбрасывать зерно даже по минимальным ценам. "Они готовы продавать, чтобы вернуть хотя бы вложенные средства. Если зерно останется у них, то это дополнительные расходы на хранение", – отметил чиновник.

Логистика в Клайпеде будет стоить немного дороже, чем в румынскую Констанцу. Так говорит Коваль. Однако конкретные цифры он не смог указать, потому что нет подсчетов. Другие эксперты считают, что "чуть дороже" — это примерно плюс 10% к стоимости логистики. По данным Spike Brokers, доставка автотранспортом в Констанцу стоит 80-100 евро на тонне зерна. То есть в Клайпеду может быть 90-110 евро. При этом пшеницу у аграриев сейчас покупают по 160-170 евро за тонну.

Но что ж, зерно уедет. "Да, Балтийское море от нас далеко. Но есть еще вопросы безопасности. Черным морем, конечно, быстрее и дешевле, но где гарантии, что не прилетит. Плюс портовой инфраструктуре враг нанес колоссальный ущерб, и непонятно, как порты будут дальше работать, — подытожил Пензин. — А через Балтику, хоть долго и дорого, зато надежно. Почему бы 10 млн тонн не вывезти, если есть такая возможность».