Саміт вже почався

Лідер США Джо Байден та голова Компартії Китаю Сі Цзіньпін відмовилися брати участь у віртуальному саміті G20. А туди вперше за довгий час приперся російський диктатор володимир путін.

Про це повідомляє агентство Bloomberg. За його даними, міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра на брифінгу заявив, що президент США Джо Байден пропустить саміт. Аналогічне рішення прийняв і глава Китаю Сі Цзіньпін.

Таким чином виходить, що на першому засіданні G20, яке відвідає путін за останні 2 роки, не буде одних з головних його учасників.

Для довідки: останній очний саміт G20 відбувся 9-10 вересня 2023 року в Індії, яка головувала у "великій двадцятці" з грудня 2022 року. Саміт G20 у листопаді 2024 року прийме Бразилія.

Після закінчення саміту в Нью-Делі прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запропонував провести у листопаді зустріч лідерів G20 у віртуальному форматі.

На останньому очному засіданні за росію віддувався глава МЗС лаврів, тому що володимир путін не виїжджає за межі СНД після видачі ордера на арешт від Гааги.

Раніше ми писали про те, що путін може отримати новий ордер на арешт.