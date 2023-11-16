путін може отримати новий ордер на арешт: стала відома причина

росія готувалася влаштувати в Україні голод

Російський диктатор володимир путін може отримати ще один ордер на арешт. Цього разу мова йде про його спроби спричинити голод в Україні, що є забороненим методом ведення війни.

Як пише The Independent, згідно з новими доказами експертів з прав людини, росія ще задовго до повномасштабного вторгнення активно готувалася до викрадення зерна з України, що мало привести до голоду серед цивільного населення. У звіті міжнародної юридичної фірми з прав людини Global Rights Compliance, зазначається, що на початку війни війська рф навмисно спершу націлилися на багаті зерном райони України, а також на інфраструктуру з виробництва продуктів харчування.

GRC виявила, що російський оборонний підрядник почав закупівлю вантажівок для перевезення зерна, а також трьох нових 170-метрових балкерів ще в грудні 2021 року. На думку експертів, це свідчить про завчасне планування розкрадання українських продовольчих ресурсів "у безпрецедентних масштабах".

Також зазначається, що менш ніж за тиждень після свого вторгнення росія взяла під контроль українські ферми. А на піку окупантам вдавалося експортувати 12 тисяч тонн зерна на день з усіх окупованих територій.

Видання підкреслює, що докази "високо скоординованого рівня попереднього планування" будуть надані Міжнародному кримінальному суду. GRC сподівається, що це призведе до першого міжнародного судового переслідування пана путіна за воєнний злочин у вигляді голодування як методу ведення війни.

Партнер Global Rights Compliance Катріона Мердок вважає дуже ймовірним, що росію визнають винною. І якщо це буде так, путін може отримати ще один ордер на арешт МКС в доповнення до того, який був виданий у березні цього року за незаконну депортацію дітей з окуповані українські території.

"росія не тільки застосувала багатосторонній підхід, обложивши цивільне населення, знищивши критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання сільськогосподарських товарів у рамках підступного плану. москва спровокувала глобальну продовольчу кризу та атакувала сільськогосподарський сектор України як тактику ведення війни", – сказала Мердок.

За даними експертів, ринкова вартість зерна, викраденого в Україні, оцінюється в 1 мільярд доларів на рік. Численні приватні українські зернові компанії були примусово включені до російського державного оператора.

Розслідування розкрадання зерна тривало до серпня цього року. GRC заявила, що хоча росія з того часу не захоплювала більше багатих зерном територій, вона все ще контролює весь Кримський півострів – один з основних регіонів, звідки зерно транспортується морем до росії та за кордон.

Нагадаємо, 13 жовтня 2023 року парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, якою президента росії володимира путіна визнано диктатором. За це рішення проголосували 43 євродепутати.