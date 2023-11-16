путин может получить новый ордер на арест: стала известна причина

россия готовилась устроить в Украине голод

Российский диктатор владимир путин может получить еще один ордер на арест. На этот раз речь идет о его попытках устроить голод в Украине, что является запрещенным методом ведения войны.

Как пишет The Independent, согласно новым доказательствам экспертов по правам человека, россия еще задолго до полномасштабного вторжения активно готовилась к похищению зерна из Украины, что должно было привести к голоду среди гражданского населения. В отчете международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance отмечается, что в начале войны войска россии намеренно сначала нацелились на богатые зерном районы Украины, а также на инфраструктуру по производству продуктов питания.

GRC обнаружила, что российский оборонный подрядчик приступил к закупке грузовиков для перевозки зерна, а также трех новых 170-метровых балкеров еще в декабре 2021 года. По мнению экспертов, это свидетельствует о заблаговременном планировании похищения украинских продовольственных ресурсов "в беспрецедентных масштабах".

Также отмечается, что менее чем через неделю после своего вторжения россия взяла под контроль украинские фермы. А на пике оккупантам удавалось экспортировать 12 тысяч тонн зерна в день со всех оккупированных территорий.

Издание подчеркивает, что доказательства "высоко скоординированного уровня предварительного планирования" будут предоставлены Международному уголовному суду. GRC надеется, что это приведет к первому международному судебному преследованию путина за военное преступление в виде голода как метода ведения войны.

Партнер Global Rights Compliance Катриона Мердок считает очень вероятным, что россию признают виновной. И если это будет так, путин может получить еще один ордер на арест МКС вдобавок к тому, который был выдан в марте этого года за незаконную депортацию детей с оккупированных украинских территории.

"россия не только применила многосторонний подход, обложив гражданское население, уничтожив критически важную инфраструктуру, но и заранее спланировала захват и хищение сельскохозяйственных товаров в рамках коварного плана. москва спровоцировала глобальный продовольственный кризис и атаковала сельскохозяйственный сектор Украины как тактику ведения войны", — сказала Мердок.

По данным экспертов, рыночная стоимость зерна, похищенного в Украине, оценивается в 1 миллиард долларов в год. Многочисленные частные украинские зерновые компании были принудительно включены в состав российского государственного оператора.

Расследование хищения зерна длилось до августа этого года. GRC заявила, что хотя россия с тех пор не захватывала больше богатых зерном территорий, она все еще контролирует весь Крымский полуостров – один из основных регионов, откуда зерно транспортируется по морю в россию и за границу.

Напомним, 13 октября 2023 года парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которой президент россии владимир путин признан диктатором. За это решение проголосовали 43 евродепутата.