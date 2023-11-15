Пополнил "кошелек" путину: всплыла тайная сделка переговорщика Абрамовича

Кипр, вероятно, наводит порядок в своих делах

Российский бизнесмен Роман Абрамович, который также известен как переговорщик между Зеленским и путиным во время полномасштабной войны, провел тайную сделку с так называемыми "кошельками" президента рф. О ней стало известно из-за утечки секретных документов.

Об этом пишет BBC. Как отмечают журналисты, подстанкционный олигарх ранее отрицал финансовые связи с российским диктатором. Но рассекреченные документы из Кипра стали новым свидетельством, связывающим их с тайным соглашением на 40 млн долларов, заключенным в 2010 году.

Утверждается, что сама секретная сделка проходила через сложную сеть компании на Кипре и Британских Виргинских островах. Выяснилось, что две компании Finoto Holdings и Grosora Holdings (созданы в 2003 году и принадлежат трасту Sara Trust Settlement, конечным владельцем которого является Абрамович) в сентябре 2003 года приобрели по 12,5% акций российского рекламного гиганта "Видео Интернешнл". Стоимость сделки составляла 130 тысяч долларов, что, учитывая значимость гиганта на российском рынке, очевидно, была заниженной.

В течение следующих семи лет Абрамович владел частью "Видео Интернешнл". Компания заявила об обороте более чем в 2 млрд долларов. За этот период компаниям Finoto и Grosora были выплачены дивиденды в размере 30 млн долларов. Уже в 2010 году выручка "Видео Интернешнл" составила 3 млрд долларов. Но компании Абрамовича продали свои акции другим фирмам за 20 млн долларов, что намного ниже рыночной стоимости.

Покупателями акций были фирмы, владельцами которых являются Сергей Ролдугин и Александр Плехов. Именно их и называют "кошельками" путина.

Что за "кошельки" путина?

Люди входящие в так называемый "личный круг" российского диктатора. Уже давно известно, что российский президент, выдавая себя едва ли ни за церковную мышь, на самом деле имеет несметные богатства, просто предпочитает записывать все свои активы на "номинальщиков" – людей, которые порой сами не ведают, какими средствами располагают зарегистрированные на их имя компании. Ролдугин и Плехов являются одними из таких "кошельков".

Отмечается, что роль Кипра в этой новости может быть в том, что после того как россия напала на Украину, Кипр, который пользуется популярностью среди россиян как место хранения денег в оффшорах, оказался под угрозой. Кипр является членом ЕС, а значит, многие близкие к Путину лица, хранившие средства на кипрских оффшорах, попали под санкции. Санкции показали, что Кипр не может использоваться олигархами РФ для поддержки приказов путина.

Журналисты добавляют, что есть признаки того, что Кипр, вероятно, наводит порядок в своих делах.

Стоит отметить, что роль Абрамовича в войне в Украине была вначале довольно высокой. Олигарх был членом переговорной делегации от россии и несколько раз весной 2022 года приезжал в Киев. Его участие в переговорах и визит в столицу подтвердил лично президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Телеграфа". В конце марта 2022 года участник переговорной делегации от Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказывал о роли Абрамовича в переговорах с россией. В частности он отмечал, что у олигарха была роль неформального канала связи между руководствами двух стран, однако после того, как о его участии узнали СМИ, Абрамович превратился в "еще одно лицо в переговорном процессе"

По данным СМИ бизнесмен все это делал, чтобы его бизнес не пострадал от западных санкций, наложенных на россию с началом ее широкомасштабной агрессии против Украины. Так, буквально за несколько часов до начала нападения он передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров.

Детальнее о том, чем известен переговорщик-олигарх Абрамович, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинскую делегацию и Абрамовича на переговорах с россией охранял спецназ Польши.