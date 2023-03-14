Украинскую делегацию и Абрамовича на переговорах с россией охранял спецназ Польши: раскрыты подробности

Украинская делегация не знала, может ли рассчитывать на свое возвращение в Украину после переговоров в целости и невредимости

Олигарха Романа Абрамовича, который выступал посредником в переговорах между россией и Украиной, охраняли бойцы польского спецназа. Также они гарантировали безопасность украинской делегации на переговорах в Беларуси, которые проходили в марте прошлого года в Бресте.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на собственные источники. В охране были задействованы бойцы воинской части "Коммандос".

Известно, что украинская делегация была доставлена в Беларусь на вертолете S-70i Black Hawk, который принадлежит авиационной группе воинской части GROM. Главу Минобороны Алексея Резникова и других участников делегации охраняли операторы воинской части "Коммандос" из Люблинца. К слову, эти бойцы сотрудничали с украинским спецназом задолго до начала полномасштабного вторжения.

За перелет из Польши в Беларусь отвечали лично тогдашний глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик и замглавы МИД Марчин Пшидач. А полеты на переговоры украинской делегации и российского олигарха Романа Абрамовича курировал тогдашний министр в канцелярии президента Польши Якуб Кумох. Он свободно владел турецким языком и был некоторое время послом Польши в Турции.

"В начале марта не было понятно, могут ли украинцы, летевшие на переговоры в Беларусь, быть уверены в своем возвращении. Польская служба безопасности дала определенные гарантии, что они вернутся невредимыми", — рассказал в комментарии DGP один из участников тех событий на условиях анонимности.

Военные, которые участвовали в этих полетах, подтвердили эту информацию. По их словам, во время операции были заранее просчитаны риски негативных инцидентов, в том числе и риски для солдат из страны-члена НАТО.

Польша надеялась, что как только представители россии увидят силу сопротивления украинцев и готовность других стран помогать Украине, то смягчат свою риторику и будут говорить "по-настоящему". Однако после первого же раунда переговоров стало ясно, что это была иллюзия.

Источники польского издания рассказали, что во время переговоров в Бресте россии всерьез предлагала Украине капитулировать. Но глава Минобороны Алексей Резников послал российский делегатов вслед за российским военным кораблем.

"Польза заключалась в том, что делегации информировали нас о ситуации на фронтах. Кроме того, в результате этих переговоров появились контакты Абрамовича, которые впоследствии помогли в обмене военнопленных с "Азовстали" на россиян. Сам он, вероятно, боролся за свою жизнь. Он хотел остаться на Западе и в то же время не подвергать себя опасности перед путиным", — добавил собеседник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Роман Абрамович передаст Украине деньги от продажи футбольного клуба "Челси". Деньги будут переданы в специальный фонд после того, как это одобрят в ЕС.