Не только Абрамович: к переговорам Украины и россии подключились неожиданные люди - СМИ

Переговорный процесс еще в 2022 году свелся к обмену пленными и редким неформальным контактам

Близится годовщина вторжения российских войск на территорию Украины. Практически столько же нет новой информации о переговорах об урегулировании конфликта между Киевом и москвой. Последние состоялись в марте 2022 года. СМИ выяснили, что сейчас происходит с переговорным процессом накануне 24 февраля и какие неожиданные персонажи в этом принимают участие.

Журналисты издания "Медуза" сообщают, что после переговоров в марте прошлого года этот процесс свелся к обмену пленными и редким неформальным контактам. При этом, с участием в них, к примеру, одного из создателей "собянинской москвы" Сергея Капкова.

Три собеседника "Медузы", участвовавших в переговорном процессе, отмечают, что в самом начале у обеих сторон была надежда на урегулирование конфликта путем переговоров. Однако эта надежда быстро испарилась.

"В русской делегации был только один невменяемый замминистра обороны Александр Фомин. Он постоянно повторял бред пропаганды про "денацификацию" и всерьез в это верил. А все остальные, например, глава российской делегации, бывший министр культуры рф Владимир, — Ред.) Мединский, были более или менее нормальные и рациональные", — рассказал собеседник издания, имевший отношение к переговорному процессу.

По словам близкого знакомого бывшего министра культуры, Мединского включили в делегацию, так как путин якобы "любит слушать его лекции по истории".

Спустя месяц после начала полномасштабной войны он стал заявлять о "двух огромных шагах, которые делает россия к миру". Речь идет об отступлении российских войск на киевском и черниговском направлениях. Но в ответ он получил лишь шквал критики. К примеру, кадыров заявлял, что рф не пойдет на уступки. Тогда же переговоры оказались заморожены.

После того как вскрылись зверства россиян в Буче, стало понятно, что любые переговоры с рф лишь к замедлению геноцидного уничтожения. Об этом в разговоре с "Медузой" сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Спустя почти год войны официальные встречи двух делегаций сошли на нет. Есть только лишь неформальные контакты и обсуждение обмена пленными.

О чем с Украиной договаривается команда Абрамовича

Одним из самых неожиданных участников переговорного процесса с первых дней войны стал бизнесмен Роман Абрамович. Он стал "доверенным лицом" путина в общении с украинской стороной.

Источник "Медузы", близкий к российскому правительству, сообщает, что попал Абрамович на переговоры по своей инициативе. Его участие одобрил лично путин. Затем бизнесмен сам вышел на связь с украинской стороной и предложил себя в роли посредника.

По мнению двух близких знакомых Абрамовича, которые пообщались с "Медузой", бизнесмен действительно хотел достичь урегулирования конфликта между сторонами. В последние месяцы даже собственный бизнес интересует его меньше, нежели этот процесс.

"Сейчас с ним говорить на тему бизнеса бессмысленно, он через минуту теряет интерес — у него голова забита другими вещами. Он тебе в ответ говорит: "Слушай, а вот ты читал, что вчера Зеленский заявил? А как ты думаешь, что теперь будет? А что можно сделать?" Его это интересует гораздо больше", — сказал знакомый Абрамовича.

Не только Абрамович

Поручения Абрамовича в рамках переговоров выполнял Давид Давидович, который является давним бизнес-партнером олигарха. Сейчас он заместитель генерального директора ООО "Миллхаус" (аффилировано с Millhouse LLC, принадлежит Роману Абрамовичу и управляет его активами). В 2022 году Давив Давидович попал под британские санции.

Также в перговорном процессе участвовал давний знакомый Абрамовича — председатель совета директоров школы управления "Сколково", бывший глава администрации президента РФ (в 1999–2003 годах) Александр Волошин. Он в свою очередь общался с украинскими властями только по телефону. В частности, созванивался с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией. Однако в официальных переговорах он не принимал учпстие.

Еще одним участником процесса был российско-украинский кинопродюсер Александр Роднянский. Он также является давним другом Романа Абрамовича. Он хорошо знаком с Владимиром Зеленским и его командой. Стоит отметить, что Зеленский в 2000-х начинал свою телевизионную карьеру на канале "1+1", который основал Роднянский. Его роль в этом процессе заключалась в том, что он помогал организовывать обмен пленными.

Сергей Капков и его роль в переговорном процессе

Недавно к переговорному процессу присоединился бывший глава московского департамента культуры Сергей Капков. Это человек из круга Абрамовича. С миллиардером Капкова связывают давние рабочие отношения.

Информацию о том, что Капков теперь является частью этого диалога, "Медузе" подтвердили два источника, знакомых с переговорным процессом. Ему по-прежнему открыт въезд в Украину.

Собеседники "Медузы" отмечают, что его въезд может облегчать второй паспорт: меньше года назад Капков вдобавок к российскому получил еще и израильское гражданство.

"Функция Капкова на самом деле очень простая — это координация с российской стороной. Где надо позвонить Шойгу (министру обороны россии Сергею, — Ред.), звонит Роман (Абрамович, — Ред.). Где уже есть налаженные связи, все всех знают и нужно позвонить какому-то генералу, это делает Капков, поскольку напрямую украинские и российские военные общаются мало", — объяснил "Медузе" знакомый Капкова и Абрамовича.

Что сейчас с переговорами

Собеседник "Медузы" считает, что в переговорном процессе в 2023 году "нет политической составляющей" — и о полноценном мирном урегулировании речь не идет.

"Буча потрясла многих западников, а главное — создала такой фон… Дело в том, что в Украине политические решения не могут быть приняты вопреки интересам общества. На сегодня компромисс категорически неприемлем", — сказал собеседник издания.

Это подтверждает в разговоре с "Медузой" Михаил Подоляк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский доступно высказался о том, почему не ведет переговоры с российским диктатором владимиров путиным.

Также в апреле 2022 года Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Телеграфа" на пресс-конференции, подтвердил, что Роман Абрамович является участником переговорного процесса.