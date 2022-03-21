Укр

"Наши не уступают": как прошел очередной этап переговоров между Украиной и россией

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Переговоры Украины и россии продолжаются Новость обновлена 21 марта 2022, 14:14
Переговоры Украины и россии продолжаются

Переговоры проходят непросто

В понедельник, 21 марта, состоялся очередной этап переговоров между Украиной и россией. Украинская делегация продолжает настаивать на своих требованиях.

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Как сообщил журналистам член украинской делегации Давид Арахамия, переговоры продолжались полтора часа. Дальше весь день будут работать рабочие группы.

"Встреча [в онлайне] была уже. С 10.30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день", — сказал он.

Дополнительной информации о ходе переговоров Арахамия не предоставил. Однако как информируют источники УП, переговоры непростые. Наша делегация не уступает.

Также напомним, что в последнее время в Кремле все чаще стали говорить о возможности встречи президентов Украины и россии. Так, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что сейчас готовятся необходимые для этого документы. 19 марта Владимир Зеленский снова предложил путину встречу.

21 марта пресс-секретарь российского президента дмитрий песков заявил, что в ближайшее время переговоры президентов россии и Украины не состоятся. "Прогресс на переговорах между рф и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран владимира путина и Владимира Зеленского", — заявили в Кремле.

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