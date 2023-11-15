Поповнив "гаманець" путіну: випливла таємна угода переговорника Абрамовича

Кіпр, ймовірно, наводить лад у своїх справах

Російський бізнесмен Роман Абрамович, який також відомий як переговорник між Зеленським і путіним під час повномасштабної війни, провів таємну угоду з так званими "гаманцями" президента росії. Про неї стало відомо через витік секретних документів.

Про це пише ВВС. Як зазначають журналісти, підстанційний олігарх раніше заперечував фінансові зв’язки із російським диктатором. Але розсекречені документи з Кіпру стали новим свідченням, що пов’язує їх із таємною угодою на 40 млн доларів, укладеною у 2010 році.

Стверджується, що сама секретна угода проходила через складну мережу компанії на Кіпрі та Британських Віргінських островах. З’ясувалося, що дві компанії Finoto Holdings та Grosora Holdings (створені у 2003 році і належать трасту Sara Trust Settlement, кінцевим власником якого є Абрамович) у вересні 2003 року придбали по 12,5% акцій російського рекламного гіганта "Відео Інтернешн". Вартість угоди становила 130 тисяч доларів, що з огляду на значущість гіганта на російському ринку, очевидно, була заниженою.

Протягом наступних семи років Абрамович володів частиною "Відео Інтернешнл". Компанія заявила про оборот більш ніж 2 млрд доларів. За цей період компаніям Finoto та Grosora було виплачено дивіденди у розмірі 30 млн доларів. Вже 2010 року виручка "Відео Інтернешнл" склала 3 млрд доларів. Але компанії Абрамовича продали свої акції іншим фірмам за 20 млн доларів, що набагато нижче за ринкову вартість.

Покупцями акцій були фірми, власниками яких є Сергій Ролдугін та Олександр Плєхов. Саме їх і називають "гаманцями" путіна.

Що за "гаманці" путіна?

Люди, що входять до так званого "особистого кола" російського диктатора. Вже давно відомо, що російський президент, видаючи себе чи не за церковну мишу, насправді має незліченні багатства, просто воліє записувати всі свої активи на "номінальників" – людей, які часом самі не знають, які кошти мають у своєму розпорядженні зареєстровані на їх ім’я. компанії. Ролдугін та Плехов є одними з таких "гаманців".

Зазначається, що роль Кіпру в цій новині може бути в тому, що після того, як росія напала на Україну, Кіпр, який користується популярністю серед росіян як місце зберігання грошей в офшорах, опинився під загрозою. Кіпр є членом ЄС, а отже багато близьких до путіна осіб, які зберігали кошти на кіпрських офшорах, потрапили під санкції. Санкції показали, що Кіпр не може використовуватися олігархами рф для підтримки наказів путіна.

Журналісти додають, що є ознаки того, що Кіпр, ймовірно, наводить лад у своїх справах.

Варто зазначити, що роль Абрамовича у війні в Україні була досить високою. Олігарх був членом переговорної делегації від росії і кілька разів навесні 2022 року приїжджав до Києва. Його участь у переговорах та візит до столиці підтвердив особисто президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання "Телеграфа". Наприкінці березня 2022 року учасник переговорної делегації від України та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповідав про роль Абрамовича у переговорах з росією. Зокрема він зазначав, що у олігарха була роль неформального каналу зв’язку між керівництвами двох країн, проте після того, як про його участь дізналися ЗМІ, Абрамович перетворився на "ще одну особу у переговорному процесі"

За даними ЗМІ, бізнесмен усе це робив, щоб його бізнес не постраждав від західних санкцій, накладених на росію з початком її широкомасштабної агресії проти України. Так, буквально за кілька годин до початку нападу він передав контроль над своїми активами у США, Британії та Ізраїлі одному зі своїх бізнес-партнерів.

Детальніше про те, чим відомий переговорник-олігарх Абрамович, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українську делегацію та Абрамовича на переговорах із росією охороняв спецназ Польщі.