Саммит уже начался

Лидер США Джо Байден и глава Компартии Китая Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальном саммите G20. А туда впервые за долгое время приперся российский диктатор владимир путин.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, министр иностранных дел Индии Винай Кватра заявил на брифинге, что президент США Джо Байден пропустит саммит. Аналогичное решение принял и глава Китая Си Цзиньпин.А в это же время кремль подтвердил, что президент россии владимир путин будет обращаться к собранию мировых лидеров.

Таким образом, получается, что на первом заседании G20, которое посетит путин за последние 2 года, не будет одних из главных его участников.

Для справки: последний очный саммит G20 прошел 9-10 сентября 2023 года в Индии, которая председательствовала в "большой двадцатке" с декабря 2022 года. Саммит G20 в ноябре 2024 года примет Бразилия.

После окончания саммита в Нью-Дели премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил провести в ноябре встречу лидеров G20 в виртуальном формате.

На последнем очном заседании за рф отдувался глава МИД лавров, потому, что владимир путин не выезжает за пределы СНГ после выдачи ордера на арест от Гааги.

Ранее мы писали о том, что путин может получить новый ордер на арест.