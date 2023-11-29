Генсек НАТО поражен реформами. Альянс дал Украине рекомендации по вступлению

Часть шагов уже сделана

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября дали Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс. В частности речь идет о борьбе с коррупцией и поддержке прав человека.

"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержку прав людей. И Украина сейчас гораздо ближе к НАТО как никогда раньше. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и ее путь в НАТО", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, передает корреспондент "Телеграфа" в Брюсселе.

Он добавил, что поражен, как Украина вообще проводит эти реформы во время полномасштабной войны с россией. Вносятся изменения в законодательство.

"Были конкретные изменения в законодательстве. Также происходят изменения в безопасности и Украина модернизирует свои структуры по разведке. А если говорить о борьбе с коррупцией и борьбе с терроризмом, то это важно для Украины. Ведь это дает стать более сильным государством. И бороться не только против России как агрессора. А также помогает стать ближе к НАТО", — отметил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что одна из тем на встрече 29 ноября — как государства-члены НАТО могут сотрудничать с Украиной по этим вопросам. Часть пути уже пройдена.

"Как мы можем использовать Совет Украина-НАТО для того, чтобы дальше работать над вступлением. И мы обсудили программу работы, чтобы дальше говорить о вопросах модернизации украинского общества. Часть законов, часть шагов уже сделана, имплементирована. Мы видим определенные шаги по борьбе с коррупцией и это продолжающийся процесс", — резюмировал генсек НАТО.

Как сообщал "Телеграф", бывший представитель Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что вступление Украины в НАТО должно произойти как можно быстрее, иначе диктатор владимир путин все дальше будет затягивать большую войну. Он убежден, что Альянсу следует принять решение о членстве Украины чем раньше, тем лучше.