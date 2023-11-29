Генсек НАТО вражений реформами. Альянс дав Україні рекомендації щодо вступу

Частину кроків уже зроблено

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Брюсселі 29 листопада дали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу. Зокрема йдеться про боротьбу з корупцією та підтримку прав людини.

"Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людей. І Україна зараз набагато ближче до НАТО як ніколи раніше. І ми далі підтримуємо її боротьбу за свободу та її шлях до НАТО", — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, передає кореспондент "Телеграфа" у Брюсселі.

Він додав, що вражений, як Україна взагалі проводить ці реформи під час повномасштабної війни з росією. Вносяться зміни до законодавства.

"Були конкретні зміни у законодавстві. Також відбуваються зміни у безпеці та Україна модернізує свої структури з розвідки. А якщо говорити про боротьбу з корупцією та боротьбу з тероризмом, то це важливо для України. Адже це дає стати сильнішою державою. І боротися не лише проти Росії як агресора. А також допомагає стати ближчим до НАТО", — зазначив Столтенберг.

Він також наголосив, що одна з тем на зустрічі 29 листопада – як держави-члени НАТО можуть співпрацювати з Україною з цих питань. Частину шляху вже пройдено.

"Як ми можемо використовувати Раду Україна-НАТО, щоб далі працювати над вступом. І ми обговорили програму роботи, щоби далі говорити про питання модернізації українського суспільства. Частину законів, частину кроків уже зроблено, імплементовано. Ми бачимо певні кроки по боротьбі з корупцією і це процес, що триває", — резюмував генсек НАТО.

Як повідомляв "Телеграф", колишній представник Штатів по Україні Курт Волкер заявив, що вступ України до НАТО має відбутися якнайшвидше, інакше диктатор володимир путін все далі затягуватиме велику війну. Він переконаний, що Альянсу слід ухвалити рішення про членство України чим раніше, тим краще.