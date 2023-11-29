"Сигнал для путіна": експосол США пояснив, чим загрожує гальмування приєднання України до НАТО

На думку дипломата, НАТО здатне зробити більше для перемоги України

Вступ України до НАТО має бути якомога швидшим, інакше диктатор володимир путін все більше затягуватиме велику війну. Такої думки притримується експосол США при НАТО, колишній представник Штатів по Україні Курт Волкер. Він переконаний, що Альянсу варто ухвалити рішення про членство України чим раніше, тим краще.

Про це пише "Укрінформ", посилаючись на виступ Волкера на конференції у Європарламенті. Слід зазначити, що дипломат підкреслив — це його особисте переконання, а не, на жаль, офіційна позиція Сполучених Штатів.

"Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для путіна – продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для Путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, — що Україна стане членом НАТО якнайшвидше", — заявив Курт Волкер.

На його думку, подібне рішення не залишить жодних можливостей для виграшу росії і програшу України. Волкер підкреслив, що у випадку отримання нашою державою членства у НАТО продовження війни для путіна "буде безцільним".

Також він додав, що попри всі видимі складнощі подібне рішення проблеми справді є реальним для втілення у життя. При цьому, звісно ж, Альянс має оцінювати всі ймовірні ризики, зокрема щодо ескалації конфлікту, прямого зіткнення НАТО із росією чи навіть ймовірність застосування ядерного озброєння. Водночас Волкер розвіяв страхи багатьох країн стосовно необхідності застосування 5 статті Вашингтонського договору, якщо Україна стане частиною НАТО.

"Стаття 5 не містить специфічних зобов’язань відряджати війська, вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз, тому що тренування, обладнання, дані розвідки, — це все НАТО вже надає Україні", — підкреслив дипломат.

Нагадаємо, що раніше колишній очільник Альянсу Андерс фон Расмуссен висловив пропозицію щодо прийняття України в НАТО "частинами" — без урахування територій під російською окупацією.

У Офісі президента швидко відреагували, підкресливши, що подібні розмови лише підігрівають кремль продовжувати війну.