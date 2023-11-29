У НАТО заявили, що F-16 змінять ситуацію на полі бою, але є і "але"

У НАТО зайняті підготовкою українських пілотів

Довгоочікувані винищувачі F-16, які передадуть Україні союзники, справді зможуть змінити ситуацію на полі бою. Проте коли саме вони прибудуть на фронт — поки що невідомо.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Телеграф ". За словами глави альянсу, йому зараз невідомі точні дати постачання F-16, але при цьому він вважає, що коли це станеться, то ця техніка змінить ситуацію на фронті. F-16.

"Вони посилять здатність України завдавати втрат російським військам вторгнення. А ще F-16 допоможуть ще більше посилити протиповітряну оборону України", — сказав він.

"Я не можу назвати конкретну дату, але я сподіваюся, що постачання буде якнайшвидше", — сказав Столтенберг

Генсек також зазначив, що, перш за все, необхідно провести підготовку українських пілотів, чим зараз і займаються країни НАТО.

"Літаки є, але треба навчити пілотів, і це триває. І центр був створений у Румунії та Сполучені Штати також дали зрозуміти, що членам НАТО дозволено постачати F-16 в Україну. І я вважаю важливим, що, звичайно, F-16 буде мати значення", — передає слова Генсека наш кореспондент.

При цьому Столтенберг підкреслив, що хоч поява F-16 і змінить ситуацію на полі бою, вони, на жаль, не стануть геймченжером.

"Ми маємо усвідомити, що немає жодної "срібної кулі", жодної системи, яка сама по собі кардинально змінить ситуацію на полі бою. Це питання про те, що багато різних можливостей працюють разом одночасно, що відштовхне росіян назад. Ми повинні бути готові до тривалої і важкої боротьби. Я, звичайно, вітаю постачання сучасних бойових танків, HIMARS, крилатих ракет і передових систем ППО, а також постачання F-16. Але знову ж таки, немає жодної срібної кулі, немає єдиної системи, яка сама по собі кардинально змінить ситуацію на полі бою", — вважає Генсек.

Нагадаємо, що "Телеграф" продовжує стежити за перебігом подій у Брюсселі, де зараз відбувається перша міністерська зустріч Ради Україна-НАТО. Дізнатися, що Столтенберг відповів на запитання нашого кореспондента з приводу третьої світової, ви можете перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Брюсселі дали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу. Зокрема йдеться про боротьбу з корупцією та підтримку прав людини.