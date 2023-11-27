"У НАТО є два головних завдання": Столтенберг відповів на запитання "Телеграфу" щодо Третьої світової

Глобальний конфлікт спричинить більше страждань, смертей і руйнувань

Зростання напруги та тиску на світову безпеку унаслідок розгоряння нових гарячих точок збільшується, що підвищує ймовірність глобального конфлікту між НАТО та росією. Проте Альянс готовий захищати свої території за будь-яких умов.

І підтримка України у війні проти рф сприяє стримуванню можливості виникнення такого конфлікту. Це зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповіді "Телеграфу" під час пресконференції.

На питання, як у НАТО оцінюють підготовку до можливої третьої світової війни та чи обговорюється вона в контексті продовження конфлікту в Україні, Столтенберг зазначив, що Альянс має два головним завдання, коли йдеться про військову агресію проти України.

"Одне полягає в тому, щоб підтримати Україну, як ми робили з початку війни, і насправді багато союзників надавали значну підтримку Україні, навіть до повноцінного вторгнення. І ми продовжуємо надавати підтримку Україні.

Інше основне завдання – не допустити ескалації, щоб цей конфлікт не переріс у повноцінну війну між росією та НАТО, бо це спричинить ще більше страждань, смертей і руйнувань", — сказав журналісту "Телеграфу" генсек Альянсу.

За його словами, НАТО запобігає ескалації, надсилаючи дуже чіткий сигнал Москві, що Альянс готовий захищати кожен сантиметр своїх територій.

"І ми продемонстрували це не лише на словах, а й на ділі, збільшивши нашу військову присутність у східній частині Альянсу. Ми подвоїли кількість бойових груп, ми маємо високу готовність наших сил, а також розгорнули більше повітряних і військово-морських сил у східній частині альянсу", — сказав Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що робиться це не для того, щоб спровокувати конфлікт, а для того, щоб запобігти конфлікту і щоб Москва не мала прорахунків і непорозумінь щодо готовності НАТО захищати союзників.

"Це принципово те саме, що робила НАТО протягом майже 75 років, зберігаючи мир, запобігаючи війні, маючи надійні засоби стримування та оборони. І це те, що ми продовжуємо робити, щоб переконатися, що росія не йде далі та фактично не шукає вирішення конфлікту в Україні, де Україна переважає як суверенна, незалежна держава", — зауважив генсек Альянсу.

Раніше "Телеграф" писав, що глави МЗС НАТО мають намір узгодити рекомендації для України щодо вступу до Альянсу. Вже відома дата – це може статися 28-29 листопада на зустрічі у Брюсселі.