Готуватися треба вже зараз: президент Чехії розповів, коли росія знову почне загрожувати НАТО

Багато залежатиме від ходу війни в Україні

Президент Чехії Петр Павел переконаний, що росія не зможе найближчими роками відновити свій військовий потенціал, проте загалом на це піде менше десятиліття.

Як передає Ceske Noviny, про це чеський президент розповів під час зустрічі президентів країн "Вишеградської четвірки" (Чехія, Словаччина, Польща та Угорщина).

За словами Павела, росії потрібно близько 5-7 років, щоб відновити боєздатність і знову почати становити потенційну загрозу для НАТО. При цьому президент Чехії зазначає, що в його розрахунках є безліч змінних, а тому все залежатиме від того, чим закінчиться війна в Україні.

Він також додав, що НАТО все ще визначає росію як основну загрозу безпеці своїх європейських членів, а тому є необхідність активно готуватися до потенційного протистояння.

"Російська агресія зачіпає всіх нас, тому підтримка України необхідна для нашої безпеки… росія має нести відповідальність за втрачені людські життя та збитки, завдані в Україні. Тому ми маємо рішуче продовжувати надавати всебічну підтримку Україні та її громадянам, це в наших інтересах", — додав Павел.

Як повідомлялося раніше, німецькі аналітики також зазначають, що росії вдасться відновити свій військовий потенціал за лічені роки, а також підготуватися до війни проти НАТО за десятиліття. Саме тому вони рекомендують країнам Європи починати готуватись до війни вже зараз.