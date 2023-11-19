Росія нападе на НАТО, якщо дати їй відновити втрати в Україні: аналітики дали невтішний прогноз

Питання вже не стоїть так, чи доведеться НАТО вести війну, питання стоїть, коли Альянсу доведеться воювати

Російському терористичному режиму після припинення війни в Україні знадобиться від шести до десяти років на відновлення збройних сил з урахуванням досвіду бойових дій. А через десять років росіяни можуть спробувати напасти вже безпосередньо на НАТО.

Про це повідомили аналітики Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP). На їхню думку, російський диктатор володимир путін, або його наступник через десять років можуть почати атаку на Північноатлантичний Альянс, здійснивши напад на країни Балтії.

"Вікно для можливого російського нападу відкриється, як тільки росія повірить, що напад, наприклад, на країни Балтії, може увінчатися успіхом", – сказано у повідомленні.

Аналітики кажуть, що годинник почне зворотний відлік до нової війни, коли бойові дії в Україні припиняться. Хоча рф зазнала величезних втрат – аналітики оцінюють їх у понад 250 тисяч одиниць живої сили – більшу частину родів військ та флотів все ще вдається утримувати у цілком боєздатному стані, в тому числі кібервійська, РВСП, Балтійський, Північний та Тихоокеанський флоти, та інші. Росія здатна навчати до 280 тисяч рекрутів на рік, що за десять років дасть росіянам 2,8 млн осіб для нової армії, яка вже не зробить тих помилок, які були в Україні.

В доповіді також зазначається, що шість років – це мінімальний термін, за який НАТО повинно підготуватися до відбиття нападу росії. Питання не в тому, чи доведеться вести нову війну, питання в тому – коли.

"Альянс більше не виключає нападу росії. Саме росія визначає ці тимчасові рамки через поєднання давньої мотивації та підвищення військового потенціалу", – відзначається у доповіді.

Війна в Україні поки що не дає рф відновлювати збройні сили

Також аналітики нагадують, що на відміну від демократичних країн, рф імунна до громадського невдоволення через сильний путінський репресивний апарат. Мотивація розпропагандованих росіян дуже велика, а безпосередньо путін вже неодноразово погрожував НАТО ядерною зброєю та буде робити це й далі. Тому єдиний вихід – готуватися до відбиття нового нападу рф та всіляко підтримувати Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що на думку німецьких ЗМІ, хоча весняно-літній контрнаступ українських військ, на який багато хто покладав великі надії, не досяг своєї мети й попереду на Україну чекають зима і позиційна війна – все ще є сподівання на перемогу.