Війна не програна: що в Німеччині говорять про контрнаступ ЗСУ та подальшу долю України

Україні загрожує окопна війна, але непродумана тактика ворога дає певні сподівання на успіх

Весняно-літній контрнаступ українських військ, на який багато хто покладав великі надії, не досяг своєї мети. Попереду зима і позиційна війна.

Німецькі видання Süddeutsche Zeitung та Die Zeit аналізують ситуацію на фронті та у політичних колах. Вони також порівнюють висновки есе головного командувача ЗСУ Валерія Залужного з думкою, яка панує у західному політикумі.

Так, Süddeutsche Zeitung вважає, що український контрнаступ не приніс Києву удачу, проте велика війна для України далеко не програна. Але на Україну ймовірно чекає позиційна війна, в якій є багато непевностей.

При цьому видання зазначає, що жорстока, але інколи недбала, тактика ворога дає певні сподівання на успіх.

Також німецькій Die Zeit констатує невдачу контрнаступу і зазначає, що багато українських воїнів загинули на мінних полях, але не змогли визволити від російських окупантів українські міста.

"В ессе для Economist український головком Валерій Залужний написав те, що неможливо заперечити: все йде до окопної війни, військового тупика", — пише видання.

Водночас воно визнає, що й російські війська не мають сили просуватися далі.

З такого порядку речей, на думку журналістів Die Zeit, в Україні і на заході роблять протилежні висновки. Якщо у Києві вважають, що єдиним виходом з глухого кута може стати збільшення кількості військової допомоги і її вихід на якісно новий рівень, то на Заході все голосніше звучать голоси тих, хто вважає, що настав час для політичних переговорів.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня визнав, що війна в Україні ймовірно триватиме ще довго і до цього треба бути готовим. Пізніше він також він наголосив, що переговори між Україною та росією можливі тільки після того, як російські війська будуть виведені з української території.Окрім того, Шольц планує наступного року збільшити вдвічі збільшити допомогу Україні.