"У НАТО есть две главные задачи": Столтенберг ответил на вопрос "Телеграфа" касательно Третьей мировой

Глобальный конфликт повлечет за собой больше страданий, смертей и разрушений

Увеличение напряжения и давления на мировую безопасность в результате разгорания новых горячих точек увеличивается, что повышает вероятность глобального конфликта между НАТО и россией. Однако Североатлантический союз готов защищать свои территории в любых условиях.

И поддержка Украины в войне против россии способствует сдерживанию возможности возникновения такого конфликта. Это отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответе "Телеграфа" во время пресс-конференции.

На вопрос, как в НАТО оценивают подготовку к возможной третьей мировой войне и обсуждается ли она в контексте продолжения конфликта в Украине, Столтенберг отметил, что у Альянса две главные задачи, когда речь идет о военной агрессии против Украины.

"Одна состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы делали с начала войны, и действительно многие союзники оказывали значительную поддержку Украине, даже до полноценного вторжения. И мы продолжаем оказывать поддержку Украине.

Другая основная задача – не допустить эскалации, чтобы этот конфликт не перерос в полноценную войну между россией и НАТО, потому что это повлечет за собой еще больше страданий, смертей и разрушений", — сказал журналисту "Телеграфа" генсек Альянса.

По его словам, НАТО предотвращает эскалацию, посылая очень четкий сигнал Москве, что Альянс готов защищать каждый сантиметр своих территорий.

"И мы продемонстрировали это не только на словах, но и на деле, увеличив наше военное присутствие в восточной части Альянса. Мы удвоили количество боевых групп, мы имеем высокую готовность наших сил, а также развернули больше воздушных и военно-морских сил в восточной части альянса", — сказал Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что делается это не для того, чтобы спровоцировать конфликт, а для того, чтобы предотвратить конфликт и чтобы Москва не имела просчетов и недоразумений относительно готовности НАТО защищать союзников.

"Это принципиально то, что делала НАТО в течение почти 75 лет, сохраняя мир, предотвращая войну, имея надежные средства сдерживания и обороны. И это то, что мы продолжаем делать, чтобы убедиться, что россия не идет дальше и фактически не ищет разрешения конфликта" в Украине, где Украина преобладает как суверенное, независимое государство", — отметил генсек Альянса.

Ранее "Телеграф" писал, что главы МИД НАТО намерены согласовать рекомендации для Украины по вступлению в Альянс. Уже известная дата – это может произойти 28-29 ноября на встрече в Брюсселе.