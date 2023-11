Нападуть через 6-10 років. Чому німці радять НАТО готуватися до війни з рф

Аналітики закликають підтримувати Україну, аби та завдала росіянам поразки

Європейські експерти б'ють на сполох щодо ймовірної війни з росією на території Альянсу НАТО вже через 6—10 років. Так, відомий дослідний інститут зовнішньої політики — Німецька рада з міжнародних відносин (DGAP) — попередила, що країна-гній може напасти на країни Балтії, а бойові дії можуть тривати на території самого НАТО. Це у разі, якщо бойові дії в Україні будуть заморожені та росія матиме час для підготовки сухопутних військ до нападу.

Звіт DGAP "Запобігти наступній війні"

Так, автори звіту "Запобігти наступній війні" Крістіан Мьоллінг з DGAP і Торбен Шютц з Центру безпеки та оборони в Берліні переконані в тому, що остання війна в Європі може бути фактично відвернена лише в обмежений період часу. Попереду — десятиліття безпеки, яке треба використати для нарощення озброєнь. Німці також використовують досвід української армії.

Як може напасти рф і звідки на це гроші

Вікно для можливої ​​російської атаки відкриється, щойно росія повірить, що атака, наприклад, на країни Балтії, може завершитися успіхом. Військова спроможність росії є більшою, ніж може видатися, пишуть автори. Матеріальні втрати складають 10-15%:

флот рф зазнав втрат у Чорному морі, але Балтійський, Тихоокеанський і Північний готові до використання.

до використання. рф може готувати по 280 тисяч новобранців у рік. За шість років це становитиме майже 1,7 мільйона , а за десять – 2,8 мільйона осіб;

у рік. За шість років це становитиме майже , а за десять – 2,8 мільйона осіб; рф використовує доходи від експорту нафти і газу, щоб перетворити свою збройову промисловість на військову. Їй вдалося обійти західні санкції щодо компонентів для військових зусиль, таких як мікрочіпи або кулькові підшипники.

Тому експерти та розвідувальні служби підрахували, що росії знадобиться 6-10 років, щоб відновити армію рівня готовності атакувати НАТО. Годинник почне цокати, щойно інтенсивні бойові дії в Україні припиняться.

Як запобігти

"Вікно можливостей" для москви не має відкриватися — вона має визнати конфлікт з НАТО безперспективним, пишуть автори. Що цікаво — європейці вже теж зрозуміли, що говорити з росіянами (як владою, так і суспільством) — немає сенсу, та й російський бунт настільки потужний, що його ніхто не помітив.

Тому НАТО має швидко збільшити військовий потенціал, завершити реорганізацію за рік до того, як рф досягне військової спроможності. Це дало б кремлю шанс вчасно визнати, що російське "вікно можливостей" для нападу на НАТО не відкрилося. НАТО має досягти військової спроможності протягом 5-9 років, щоб утримати росію від війни.

Військові НАТО на навчаннях у Литві

5 стратегій поведінки у цій ситуації з боку країн НАТО

Експерти порахували, що щонайменше 2 роки потрібно, щоб налагодити нові виробничі лінії для ракет чи танків або створити більші військові підрозділи. Що більша швидкість потрібна, тим більше доведеться змінювати стандарти, наприклад, для навчання чи озброєння. Армія, сформована протягом 5 років, відрізняється від армії, якій залишається 9 років.

А. "Better safe than sorry". Європа інвестує у НАТО наступні 2 роки та встановлює цілі на наступні 5-10 років. Це потужний сигнал росії, але недоліком є високі видатки та зусилля. Бонусом є дуже низький ризик війни.

B. "Контроль — це краще". Інвестиції та формування війська відбуваються вчасно, аби НАТО наростило можливості до моменту відновлення рф. Плюсом є нижчі витрати, ніж у попереднього пункту, мінусом є виправдання зусиль для громадськості на тлі занепаду інтересу до війни в Україні. Ризик війни все ще низький.

C. "Гра з вогнем". Інвестиції за графіком, який дозволить наростити сили до того, як росія досягне пізнього відновлення. Плюси — витрати розтягнуті на довше, менший тиск на промисловість. Мінуси — ризик затримок озброєння, можливість прорахуватися з часом відновлення рф. Ризик війни — від середнього до високого.

D. "Варити жабу". Початок інвестицій лише тоді, коли буде помітним російське відновлення, яке йтиме швидше за нарощення можливостей НАТО. Витрати зараз будуть меншими, а потім — більшими. У росії виникне спокуса напасти, щоб запобігти нарощуванню сил НАТО. Ймовірність війни — дуже висока.

E. "Йдеш воювати з тим, що є". Інвестиції будуть затверджені, лише після того, як російська загроза стане очевидною у публічному дискурсі. Це занадто пізно, щоб забезпечити стимулювання. Для рф відкривається "вікно можливостей". Це найвищий ризик початку війни, її програшу та розколу НАТО.

Додаткові заходи

Щоб покращити свою позицію стосовно росії, НАТО може вжити додаткових заходів у чотирьох сферах.

Варіант I: виграти час.

НАТО має використати час, що залишився до закінчення інтенсивних бойових дій в Україні. Посилити підтримку України настільки, щоб українські збройні сили мали шанс наступними наступальними операціями завдати росії поразки на території України. Але треба баланс між підтримкою та посиленням власної боєздатності.

Варіант ІІ: інтеграція України в європейський оборонний сектор.

Європа має негайно розпочати співпрацю з Україною, щоб спланувати та реалізувати довгострокову інтеграцію країни в західну оборону та озброєння. Україна вже є частиною західної оборонної системи. Оголошене членство в ЄС і НАТО ще більше посилить цей зв'язок. Враховуючи, що конфлікт із росією, ймовірно, триватиме десятиліттями, країна й надалі матиме виняткове геостратегічне значення для безпеки Європи.

Варіант III: Встановлення більш збалансованих відносин зі Сполученими Штатами.

Європейці повинні досягти власної військової спроможності і встановити більш збалансовані відносини зі США. Якщо Європа зможе спростувати звинувачення в несправедливому розподілі тягаря, це допоможе президенту Байдену в його кампанії переобрання.

Варіант IV: перешкоджати видобутку сировини в росії.

Торговельні обмеження створюють можливість перешкоджати розвитку російської військової економіки.

Поради з досвіду України

Німеччині доведеться зробити стрибок у відновленні Бундесверу, вважають автори. Пріоритет має бути наданий інвестиціям, які негайно збільшують військовий потенціал, таким як закупівля боєприпасів, запасних частин і матеріально-технічного забезпечення, а також засобів швидкого розгортання, таких як малі безпілотники.

"Спираючись на досвід навчання української армії, військовий вишкіл необхідно адаптувати до реалій сучасного поля бою. Навчання має включати нібито тривіальні види діяльності, які наразі надмірно регулюються або навіть заборонені, такі як польоти тактичних безпілотників над тренуючим персоналом або копання траншей", — йдеться у записці.

Слід також розглянути можливість скорочення підготовки для резерву. І тут підготовка української армії німецькими збройними силами дає цінні уроки. Принцип "кількість над якістю" покладатися на випробувані системи, які можна швидко виробляти у великих кількостях.

Замість обов’язкової військової служби має бути обов’язкове "стажування" чи призов для всіх людей віком від 18 до 65 років, які проживають у Німеччині, щоб отримати досвід у сферах, пов’язаних із повною обороною. Це створило б стимул для визначення відповідних сфер у приватному секторі та суспільстві. Кожен може знайти свою роль у разі кризи.

