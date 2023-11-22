"У Вашингтоні не хочуть поразки росії": експосол розповів про проблеми з допомогою США

У США бояться, що ядерна зброя потрапить до рук збройних угруповань

США хочуть не допустити того, щоб росія перемогла в Україні, але і безконтрольного перебігу подій у рф вони теж бояться, а тому також не можуть допустити її поразки.

Як розповів в ефірі "Еспресо" колишній посол України в США (2015-19) Валерій Чалий, подібна тактика "керованої війни" може призвести до дуже сумних наслідків.

"У США побоюються доступу неконтрольованих озброєних угруповань до ядерної зброї. У США не бачать кращої ситуації найближчим часом, якщо події в росії будуть розвиватися неконтрольовано. Тому у США не просто не бажають поразки росії, вони своєю стратегією роблять так, щоб не допустити цієї поразки. І в цьому є велика проблема", — сказав він.

За його словами, Вашингтон намагається постачанням озброєння збалансувати цей момент. Наприклад, він зазначив, що для США не буде проблемою передати Україні 300 танків Abrams, а не 31, але цього ніколи не станеться.

Чалий каже, що США намагатимуться допомогти Україні деокупувати всі території, включаючи Крим, але не даватимуть ЗСУ все, що їм необхідно, оскільки хочуть впливати на події.

Дипломат додав, що така спроба контролювати події може погано закінчитися, але в Києві розуміють, що без допомоги Вашингтона все було б набагато гірше.

Як повідомлялося раніше, глава Пентагону Ллойд Остін говорив, що якщо Україна залишиться без підтримки із боку Заходу, то може програти війну.