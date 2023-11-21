"Чарівної палички немає": голова Пентагону розповів, що впливає на перевагу України у війні

Це жорстка боротьба, що виснажує

На думку міністр оборони США Ллойда Остіна у війні, яку росія розпочала проти України, немає "чарівної палички". Тобто немає того виду зброї, який змінив би баланс сил на користь України безповоротно.

Перевага диктується тим, як поєднують військову допомогу та військові можливості надані партнерами. Про це глава Пентагону сказав на пресконференції після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"У такій війні, як ця, немає зброї, яка могла б стати чарівною паличкою. Все залежить від військових можливостей, що надаються (Україні – ред.), та їх поєднанні з іншим наявним озброєнням, чи йдеться про винищувачів F-16, реактивні системи залпового вогню HIMARS або чимось ще", — сказав на питання журналістів, який вид зброї може змінити баланс сил на полі бою.

Він також додав, що все залежить від того, як Україна використовує ці можливості та синхронізує їх для досягнення потрібного ефекту на полі бою.

"Це жорстка боротьба, що виснажує, і такою вона буде і в майбутньому", – підсумував свою відповідь голова Пентагону.

Ллойд Остін зауважив, що допомога Україні у цій війні має глибший сенс, ніж посприяти перемозі, адже зараз весь світ має побачити, що у сучасному вимірі не є припустимим нападати на мирного сусіда та анексувати території, бо просто захотілось. Це не той світовий порядок, якому є місце.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що голова Пентагону запевнив українську владу в подальшій підтримці, навіть попри те, що в США зростає опозиція цьому в особі представників республіканської партії в нижній палаті Конгресу.