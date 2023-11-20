Чи будуть США й надалі допомагати Україні: у Пентагоні вказали на тривожний момент

Україна продовжить отримувати снаряди та далекобійну зброю

США продовжать постачання зброї українським військовим, які продовжують тримати оборону проти російського вторгнення, однак у Пентагоні визнають, що зараз передають допомогу дозовано.

Як пише The Washington Post, про це розповіли представники делегації глави оборонного відомства США Ллойда Остіна перед візитом до Києва у понеділок, 20 листопада.

Повідомляється, що Остін запевнив українську владу в подальшій підтримці, навіть попри те, що в США зростає опозиція цьому в особі представників республіканської партії в нижній палаті Конгресу.

Представники делегації повідомили, що Вашингтон продовжить передавати зброю великої дальності та артилерійські снаряди, проте не можуть сказати, як довго вони це будуть робити.

Водночас вони кажуть, що Ізраїль та Україна практично не отримують однакових зразків озброєння, оскільки "зіштовхуються з різними видами війни", а тому вони не відтягують на себе допомогу один одному.

"Є певний збіг. Але там, де є дублювання у певних видах боєприпасів… скорочення можливостей не відбувається", — сказало джерело видання.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський за підсумком зустрічі з Остіном зазначив, що США передадуть нові пакети допомоги.

"Є новий оборонний пакет для нашої держави від США. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії – снарядів, які потрібні саме зараз", — сказав він у своєму традиційному відеозверненні.

Як повідомлялося раніше, Остін говорив, що якщо Україна залишиться без підтримки із боку Заходу, то може програти війну.