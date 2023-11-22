"В Вашингтоне не хотят поражения россии": экс-посол рассказал о проблемах с помощью США

В США боятся, что ядерное оружие попадет в руки вооруженных группировок

США хотят не допустить того, чтобы россия победила в Украине, но и бесконтрольного хода событий в рф они тоже боятся, а потому не могут допустить ее поражения.

Как рассказал в эфире "Эспрессо" бывший посол Украины в США (2015-19) Валерий Чалый, подобная тактика "управляемой войны" может привести к очень печальным последствиям.

"В США опасаются доступа неконтролируемых вооруженных группировок к ядерному оружию. В США не видят лучшую ситуацию в ближайшее время, если события в россии будут развиваться неконтролируемо. Поэтому в США не просто не желают поражения россии, они своей стратегией поступают так, чтобы не допустить этого поражения. И в этом есть большая проблема", — сказал он.

По его словам, Вашингтон пытается поставками вооружения сбалансировать этот момент. Например, он отметил, что для США не будет проблемой передать Украине 300 танков Abrams, а не 31, но этого никогда не случится.

Чалый говорит, что США будут пытаться помочь Украине деоккупировать все территории, включая Крым, но не будут давать ВСУ все, что им необходимо, так как хотят влиять на события.

Дипломат добавил, что такая попытка контролировать события может плохо закончится, но в Киеве понимают, что без помощи Вашингтона все было бы намного хуже.

Как сообщалось ранее, глава Пентагона Ллойд Остин говорил, что если Украина останется без поддержки со стороны Запада, то может проиграть войну.