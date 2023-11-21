"Волшебной палочки нет": глава Пентагона рассказал, что влияет на преимущество Украины в войне

Это жестокая истощающая борьба

По мнению министра обороны США Ллойда Остина в войне, которую россия начала против Украины, нет "волшебной палочки". То есть нет того вида оружия, который изменил бы баланс сил в пользу Украины безвозвратно.

Преимущество диктуется тем, как совмещают военную помощь и военные возможности, предоставленные партнерами. Об этом глава Пентагона сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"В такой войне, как эта, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой. Все зависит от предоставляемых (Украине – ред.) военных возможностей и их сочетании с другим имеющимся вооружением, идет ли речь об истребителях F-16, реактивных системах залпового огня HIMARS или чем-то еще", — сказал на вопрос журналистов, какой вид оружия может изменить баланс сил на поле боя.

Он добавил, что все зависит от того, как Украина использует эти возможности и синхронизирует их для достижения нужного эффекта на поле боя.

"Это жесткая истощающая борьба, и такой она будет и в будущем", — подытожил свой ответ глава Пентагона.

Ллойд Остин отметил, что помощь Украине в этой войне имеет более глубокий смысл, нежели помощь для победы, ведь сейчас весь мир должен увидеть, что в современном измерении не допустимо нападать на мирного соседа и аннексировать территории, потому что просто захотелось. Это не тот мировой порядок, которому есть место.

Напомним, "Телеграф" писал, что глава Пентагона заверил украинские власти в дальнейшей поддержке, даже несмотря на то, что в США растет оппозиция этому в лице представителей республиканской партии в нижней палате Конгресса.