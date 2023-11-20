Будут ли США и дальше помогать Украине: в Пентагоне указали на тревожный момент

Украина продолжит получать снаряды и дальнобойное оружие

США продолжат поставки оружия украинским военным, которые продолжают держать оборону против российского вторжения, однако в Пентагоне признают, что сейчас передают помощь дозировано.

Как пишет The Washington Post, об этом рассказали представители делегации главы оборонного ведомства США Ллойда Остина перед визитом в Киев в понедельник, 20 ноября.

Сообщается, что Остин заверил украинские власти в дальнейшей поддержке, даже несмотря на то, что в США растет оппозиция этому в лице представителей республиканской партии в нижней палате Конгресса.

Представители делегации сообщили, что Вашингтон продолжит передавать оружие большой дальности и артиллерийские снаряды, однако не могут сказать, как долго у них это будет получаться.

Вместе с тем, они говорят, что Израиль и Украина практически не получают одинаковых образцов вооружения поскольку "сталкиваются с разными видами войны", а потому они не оттягивают на себя помощь друг другу.

"Есть некоторое совпадение. Но там, где есть дублирование в определенных видах боеприпасов… сокращение возможностей не происходит", — сказал источник издания.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский по итогу встречи с Остином отметил, что США передадут новые пакет помощи.

"Есть новый оборонный пакет для нашего государства от США. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии – снарядов, которые нужны именно сейчас", — сказал он в своем традиционном видеообращении.

Как сообщалось ранее, Остин говорил, что если Украина останется без поддержки со стороны Запада, то может проиграть войну.