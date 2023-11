Нападут через 6-10 лет. Почему немцы советуют НАТО готовиться к войне с рф

Аналитики призывают поддерживать Украину, чтобы и нанесла россиянам поражение

Европейские эксперты бьют тревогу о вероятной войне с россией на территории Альянса НАТО уже через 6—10 лет. Так, известный исследовательский институт внешней политики – Немецкий совет по международным отношениям (DGAP) – предупредил, что страна-навоз может напасть на страны Балтии, а боевые действия могут продолжаться на территории самого НАТО. Это в случае, если боевые действия в Украине будут заморожены и у россии будет время для подготовки сухопутных войск к нападению.

Отчет DGAP "Предотвратить последующую войну"

Так, авторы отчета "Предотвратить последующую войну" Кристиан Меллинг из DGAP и Торбен Шютц из Центра безопасности и обороны в Берлине убеждены в том, что последняя война в Европе может быть фактически отвлечена лишь в ограниченный период времени. Впереди – десятилетие безопасности, которое нужно использовать для наращивания вооружений. Немцы также используют опыт украинской армии.

Как может напасть рф и откуда на это деньги

Окно для возможной российской атаки откроется, как только россия поверит, что атака, например, на страны Балтии, может завершиться успехом. Военная способность россии больше, чем может показаться, пишут авторы. Материальные потери составляют 10-15%:

флот россии понес потери в Черном море, но Балтийский, Тихоокеанский и Северный готовы к использованию.

к использованию. рф может готовить по 280 тысяч новобранцев в год. За шесть лет это составит почти 1,7 миллиона , а через десять – 2,8 миллиона человек;

в год. За шесть лет это составит почти , а через десять – 2,8 миллиона человек; рф использует доходы от экспорта нефти и газа, чтобы превратить свою оружейную промышленность в военную. Ей удалось обойти западные санкции в отношении компонентов для военных усилий, таких как микрочипы или шариковые подшипники.

Поэтому эксперты и разведывательные службы подсчитали, что россии понадобится 6-10 лет, чтобы восстановить армию уровня готовности атаковать НАТО. Часы начнут тикать, как только интенсивные боевые действия в Украине прекратятся.

Как предотвратить

"Окно возможностей" для москвы не должно открываться — она должна признать конфликт с НАТО бесперспективным, пишут авторы. Что интересно — европейцы уже тоже поняли, что говорить с россиянами (как властью, так и обществом) нет смысла, да и российский бунт настолько мощный, что его никто не заметил.

Поэтому НАТО должна быстро увеличить военный потенциал, завершить реорганизацию за год до того, как россия достигнет военной способности. Это позволило бы кремлю вовремя признать, что российское "окно возможностей" для нападения на НАТО не открылось. НАТО должна достичь военной способности в течение 5-9 лет, чтобы удержать россию от войны.

Военные НАТО на учениях в Литве

5 стратегий поведения в этой ситуации со стороны стран НАТО

Эксперты посчитали, что, по меньшей мере, 2 года нужно, чтобы наладить новые производственные линии для ракет или танков или создать более крупные военные подразделения. Чем большая скорость нужна, тем больше придется изменять стандарты, например для обучения или вооружения. Армия, сформированная в течение 5 лет, отличается от армии, которой остается 9 лет.

А. "Better safe than sorry". Европа инвестирует в НАТО следующие 2 года и устанавливает цели на следующие 5-10 лет. Это мощный сигнал россии, но недостатком высокие затраты и усилия. Бонусом является очень низкий риск войны.

B. "Контроль — это лучше". Инвестиции и формирование войска происходят в срок, чтобы НАТО нарастило возможности к моменту восстановления россии. Плюсом есть более низкие затраты, чем у предыдущего пункта, минусом является оправдание усилий для общественности на фоне упадка интереса к войне в Украине. Риск войны все еще низок.

C. "Игра с огнем". Инвестиции по графику, который позволит нарастить силы до того, как россия достигнет позднего обновления. Плюсы — затраты растянутые на более длинное, меньшее давление на промышленность. Минусы — риск задержек вооружения, возможность просчитаться со временем восстановления россии. Риск войны – от среднего до высокого.

D. "Варить лягушку". Начало инвестиций только тогда, когда будет заметно российское восстановление, которое пойдет быстрее наращивания возможностей НАТО. Расходы сейчас будут меньше, а потом — больше. В россии возникнет соблазн напасть, чтобы предотвратить наращивание сил НАТО. Вероятность войны очень высока.

E. "Идешь воевать с тем, что есть". Инвестиции будут утверждены только после того, как российская угроза станет очевидной в публичном дискурсе. Это слишком поздно, чтобы обеспечить стимулирование. Для россии открывается "окно возможностей". Это самый высокий риск начала войны, ее проигрыша и раскола НАТО.

Дополнительные мероприятия

Чтобы улучшить свою позицию по отношению к россии, НАТО может принять дополнительные меры в четырех областях.

Вариант I: выиграть время.

НАТО должно использовать время, оставшееся до окончания интенсивных боевых действий в Украине. Усилить поддержку Украины настолько, чтобы украинские вооруженные силы имели шанс последующими наступательными операциями нанести россии поражение на территории Украины. Но нужен баланс между поддержкой и усилением собственной боеспособности.

Вариант ІІ: интеграция Украины в европейский оборонный сектор.

Европа должна немедленно начать сотрудничество с Украиной, чтобы спланировать и реализовать долгосрочную интеграцию страны в западную оборону и вооружение. Украина уже часть западной оборонной системы. Объявленное членство в ЕС и НАТО еще больше усилит эту связь. Учитывая, что конфликт с россией, вероятно, продлится десятилетиями, страна и дальше будет иметь исключительное геостратегическое значение для безопасности Европы.

Вариант III: установление более сбалансированных отношений с Соединенными Штатами.

Европейцы должны достичь собственной военной состоятельности и установить более сбалансированные отношения с США. Если Европа сможет опровергнуть обвинения в несправедливом распределении бремени, это поможет президенту Байдену в его кампании по переизбранию.

Вариант IV: препятствовать добыче сырья в россии.

Торговые ограничения создают возможность препятствовать развитию российской военной экономики.

Советы по опыту Украины

Германии придется совершить скачок в восстановлении Бундесвера, считают авторы. Приоритет должен быть предоставлен инвестициям, немедленно увеличивающим военный потенциал, таким как закупка боеприпасов, запасных частей и материально-технического обеспечения, а также средств быстрого развертывания, таких как малые беспилотники.

"Опираясь на опыт обучения украинской армии, военную обучение необходимо адаптировать к реалиям современного поля боя. Обучение должно включать якобы тривиальные виды деятельности, которые чрезмерно регулируются или даже запрещены, такие, как полеты тактических беспилотников над тренирующим персоналом или копание траншей", — говорится в записке.

Следует также рассмотреть возможность сокращения подготовки резерва. И здесь подготовка украинской армии германскими вооруженными силами дает ценные уроки. Принцип "количество над качеством" полагаться на проверенные системы, которые можно быстро производить в больших количествах.

Вместо обязательной военной службы должна быть обязательная "стажировка" или призыв для всех людей в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Германии, чтобы получить опыт в сферах, связанных с полной обороной. Это создало бы стимул для определения подходящих сфер в частном секторе и обществе. Каждый может найти свою роль в случае кризиса.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в США хотят не допустить того, чтобы россия победила в Украине. Но и бесконтрольного хода событий в россии они тоже боятся, а потому не могут допустить ее поражения.