Мигранты тоже оружие: в ISW рассказали о гибридной тактике россии

Скорее всего, таким образом Россия пытается дестабилизировать границы стран НАТО.

Российские террористы ведут гибридную войну против европейских стран, используя нелегальных мигрантов. В частности, в 2021 году это почувствовала на себе Польша, а теперь – Финляндия, которую РФ пытается дестабилизировать с помощью волн мигрантов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики проводят параллель между наплывом мигрантов на российско-финской границе и миграционный кризис на границе Польши – когда в 2021 году российская ФСБ с помощью белорусского КГБ пыталась дестабилизировать ситуацию, перебросив на границу толпы мигрантов. Мигранты атаковали границу, пытались прорваться в Польшу, а белорусские пограничники помогали мигрантам и провоцировали поляков.

Кремль тогда воспользовался кризисом, чтобы обвинить НАТО в попытке агрессии против Беларуси. Аналитики считают, что нынешняя попытка россии создать миграционный кризис в Финляндии – это спецоперация России, направленная на дестабилизацию политической ситуации в странах НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинисте обвинили россию в преднамеренной попытке дестабилизировать ситуацию в их странах с использованием мигрантов.

Финляндия столкнулась с большим наплывом прибывающих из россии мигрантов. Поэтому страна была вынуждена закрыть четыре из девяти пограничных переходов на границе с россией. В ночь на субботу, 18 ноября, приостановлена работа КПП "Иматра", "Ниерала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на юго-восточном участке границы. На некоторых из них возникли стычки.