Финляндия закрыла границу с россией, на КПП начались стычки: подробности (видео)

Четыре из девяти пунктов пропуска прекратили свою работу

Финляндия столкнулась с большим наплывом мигрантов, которые прибывают из россии. Поэтому страна была вынуждена закрыть четыре из девяти пограничных переходов на границе с рф. В ночь на субботу, 18 ноября, приостановлена работа КПП "Иматра", "Ниерала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на юго-восточном участке границы. На некоторых из них возникли стычки.

В этом районе остается открытым только железнодорожный пограничный пункт "Вайниккала", находящийся на ветке Санкт-Петербург — Хельсинки. Об этом сообщила пограничная служба Финляндии, пишет DW.

Решение, оглашенное несколько дней назад премьер-министром страны Петтери Орпо, будет действовать в течение трех месяцев до 18 февраля. По заявлениям властей Финляндии, оно связано с резким увеличением потока нелегальных мигрантов из третьих стран с территории россии.

В пятницу, 17 ноября, на границе россии и Финляндии возросло количество граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока, нуждающихся в убежище, но не имеющих необходимых документов. По данным финских пограничников, на юго-востоке страны было зарегистрировано 163 таких мигрантов — вдвое больше, чем за предыдущую неделю.

Для рассмотрения просьб об убежищах останутся открытыми два пограничных пункта: "Салла" на границе Финляндии с Мурманской областью и "Вартиус" на границе с Карелией, уточнил Орпо. Кроме того, продолжат работу пункты "Райя-Йоосеппи" и "Куусамо", а также железнодорожный пункт пропуска "Вайниккала".

На пункте пропуска "Ниерала" возникли стычки после его закрытия. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

В Финляндии обвиняют россию

Хельсинки обвинили российскую сторону в организации этого потока, указав, что такое уже происходило в 2015 году. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, страна была готова "к такого рода гадости со стороны россии". В МИДе россии отвергли обвинения.

Собеседник издания YLE, занимающийся перевозкой людей, рассказал, что российские пограничники начали пропускать граждан третьих стран без необходимых виз. "КПП закрыли, но нам открыли другой вход", – рассказал контрабандист. YLE обнаружило в интернете рекламные объявления на арабском языке о подобных "турах" в Финляндию за 2 тысячи долларов.

Заместитель председателя финской пограничной службы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "четко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьезная угроза национальной безопасности, которая уже тяготит деятельность власти в районе восточной границы", — заявил Хассинен.

Между тем, российские госСМИ сообщили об акции протеста россиян в Хельсинки против закрытия пограничных переходов на границе. В субботу, 18 ноября, около 300 человек призвали открыть границу из россии.

Ранее "Телеграф" писал, что президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинисте обвинили россию в преднамеренной попытке дестабилизировать ситуацию в их странах с помощью мигрантов.