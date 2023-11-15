Германия и Финляндия обвинили россиян в наплыве мигрантов

В Европе понимают, что это делается намеренно

Президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинистё обвинили россию в умеренной попытке дестабилизировать ситуацию в их странах с использованием мигрантов.

Как информирует DW, финский президент отметил, что российские пограничники помогают мигрантам проникать на территорию его страны. По его словам, граждане третьих стран прибывают на территорию россии, где им оказывают помощь в вопросах пересечения границы. При этом Ниинистё не исключает, что за это они также получают деньги.

Лидер Финляндии также добавил, что в первую очередь это касается лиц без документов, которые через его страну пытаются добраться в другие страны Европы, вроде Германии.

В свою очередь Штайнмайер отметил, что что помимо стандартных маршрутов миграции, также участились случаи проникновения мигрантов из Беларуси и через Польшу. При этом он отметил, что скорее всего в россии хорошо понимают дискуссии вокруг мигрантов в немецком обществе, а потому такое их использование "происходит не совсем непреднамеренно".

Стоит отметить, что в Финляндии приняли решение закрыть пограничные переходы на границе с россией с 16 ноября.

Как сообщалось ранее, на границе Польши и Беларуси тоже неспокойно, поскольку в последние месяцы обострилась ситуация с нелегалами, которые пытаются штурмовать границу. При этом иногда они пытаются ломать ограждения и забрасывают пограничников камнями.