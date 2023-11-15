Німеччина та Фінляндія звинуватили росіян у напливі мігрантів

У Європі розуміють, що це робиться навмисно

Президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили росію в умисній спробі дестабілізувати ситуацію в їхніх країнах з використанням мігрантів.

Як повідомляє DW, фінський президент зазначив, що російські прикордонники допомагають мігрантам проникати на територію його країни. За його словами, громадяни третіх країн прибувають на територію росії, де їм надають допомогу у питаннях перетину кордону. При цьому Ніїністе не виключає, що за це вони також одержують гроші.

Лідер Фінляндії також додав, що насамперед це стосується осіб без документів, які через його країну намагаються дістатися інших країн Європи, на зразок Німеччини.

Своєю чергою Штайнмаєр зазначив, що крім стандартних маршрутів міграції, також почастішали випадки проникнення мігрантів з Білорусі через Польщу. При цьому він зазначив, що, швидше за все, в росії добре розуміють дискусії навколо мігрантів у німецькому суспільстві, а тому таке їх використання "відбувається не зовсім ненавмисно".

Варто зазначити, що у Фінляндії вирішили закрити прикордонні переходи на кордоні з росією з 16 листопада.

Як повідомлялося раніше, на кордоні Польщі та Білорусі теж неспокійно, оскільки останніми місяцями загострилася ситуація з нелегалами, які намагаються штурмувати кордон. При цьому іноді вони намагаються ламати огорожі та закидають прикордонників камінням.