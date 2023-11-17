Санкционные товары: сколько россияне зарабатывают на поставках в Европу нефти и газа

Европейский Союз согласовал 12-й пакет санкций против страны-агрессора. "Бизнес-Телеграф" проверил, как работают предыдущие 11

Денег на войну у врага еще достаточно. В бюджете страны-агрессора на 2024 год расходы на войну увеличены на 70%. Это немалая сумма в 115 млрд долларов. Конечно, эти деньги надо где-то взять.

Традиционно российский бюджет заполнялся за счет экспорта угля, газа и нефти. В разные годы часть таких налогов и сборов достигала 35-55%. По данным Международного энергетического агентства, в 2022 году поступления от налогов и экспортных тарифов на энергоносители обеспечили 45% федерального бюджета. В 2023 году эта доля снизилась до 34%, но это все равно 98 млрд долларов. В 2024 году враг планирует увеличить этот доход до 128 миллиардов долларов.

Логично, что для прекращения агрессии нужно перекрыть поступление денег. И наши союзники это делают, ведь с прошлого года против врага введено рекордное количество санкций. Важнейший союзник для нас в этом смысле – Европейский Союз. Ведь именно этот рынок давал врагу наибольшую прибыль.

ЕС утвердил план по быстрому уменьшению зависимости от российского топлива REPowerEU еще в прошлом году. Работает ли он? Да нет.

Исчезающий уголь

Проще всего европейцам было отказаться от угля. В пятом пакете санкций, принятом в апреле 2022 года. Это ощутимый удар. До полномасштабного вторжения в Украину наш враг был третьим по размеру экспортером угля в мире. В 2021 году страна-агрессор экспортировала 214 млн. тонн угля. Почти треть этого объема уходила в Европу. К санкциям присоединились другие страны, такие как Япония, Южная Корея, Тайвань и другие. Вместе они отказались от закупки 80 млн. тонн российского угля в год.

Прошел год. В Европе российского угля практически нет. В Японии импорт сократился на 41%.

Заменить эти рынки невозможно. Враг попытался увеличить поставки в Индию и Китай, сделав скидку на 50-70% от базовых мировых цен. Не помогло. Морской экспорт в Китай упал на 30% до 4,7 млн тонн, в Индию и вообще в три раза до 513 000 тонн. Еврокомиссия подсчитала, что за счет только угольного эмбарго наш враг потеряет 8 млрд евро только на европейском рынке.

Подсанкционная нефть

Отказ от российских нефти и нефтепродуктов – более сложная ссора. В сентябре 2022 года антипутинская коалиция стран договорилась ограничить цены на этот товар. Это было сделано для снижения доходов, но сохранения поставок. Иначе можно было создать дефицит и, как следствие, рост цен на топливо.

Немного погодя, прошлой зимой, ЕС ввел эмбарго на импорт российской сырой нефти и перевозимых по нефтепродуктам нефтепродуктов. Но это эмбарго содержит кучу исключений. К примеру, в начале запрет не распространялся на поставки нефти по трубопроводу "Дружба". В Европе есть две ветви этого трубопровода – северная и южная. И только в 11-м пакете санкций ЕС запретил поставки по северной части. Однако южная до сих пор работает. Нефть через территорию Украины получают Словакия, Чехия и Венгрия.

Нефтепроводная система центральной Европы

А вот запрет на импорт нефти морем не распространяется на Болгарию. Дело в том, что крупнейший НПЗ этой страны принадлежит российскому "Лукойлу". И опасаясь дефицита топлива, болгары попросили сохранить поставки. Однако пообещали, что готовую продукцию будут продавать только на внутреннем рынке или поставлять в Украину.

Все эти исключения значительно ослабили эмбарго. Только на поставках в Болгарию российский бюджет получил 1,1 млрд. евро.

Нефть дешевеет

Даже такие неполные санкции создали немалые проблемы. Присоединившиеся к нефтяному эмбарго страны до 24 февраля 2022 года покупали 35-40% российского экспорта. И он свалился на 50%.

Страна-агрессор попыталась перенаправить нефть к востоку. Гипотетически все сырье могло бы купить Китай. Практически трубопроводы заполнены с 2021 года. А снабжать морем россиянам трудно, потому что есть проблемы со страхованием и не хватает крупных танкеров (Very Large Crude Carriers (VLCC). Так что им пришлось тратить сотни миллионов долларов на фрахт "серого флота VLCC". За несколько месяцев тяжелой работы россияне смогли компенсировать не более 20% от идущих в Европу объемов.

В первом полугодии 2023 года экспорт российской нефти упал более чем в полтора раза. Если за первые 6 месяцев 2022 года экспорт составлял 120,4 млрд долларов, то в этом только 77,4 млрд долларов. Такие данные приводит Международное энергетическое агентство. Аналитический центр Atlantic Council подсчитал общие потери россиян от ограничений на экспорт нефти в сумме 47,3 млрд. долларов.

Корабли-призраки

В следующем году санкции станут более суровыми. Болгария под давлением ЕС пообещала прекратить импорт российской нефти с ноября 2024 года. Планирует полностью отказаться от российской нефти до конца этого года и в Чехии. Это возможно после модернизации трансальпийского трубопровода. Венгерская MOL, владеющая НПЗ в Венгрии и Словакии, пока не планирует отказываться от российской нефти. Но это даже даст немного денег Украине, ведь сырье туда поставляется по трубопроводу по нашей территории.

С морем у россиян еще посложнее. 12 октября США впервые заблокировали два танкера с российской нефтью. И применили санкции за невыполнение ценовых ограничений к их владельцам из Турции и ОАЭ. США имеют большой опыт борьбы с иранским "серым флотом". И это событие вполне можно считать сигналом. Следующей жертвой может стать страховая компания, не прислушивающаяся к рекомендациям.

Экспорт российской нефти

Европа без газа, но не вся

Снабжение природного газа до сих пор не под санкциями. Это частично можно понять, ведь Европа за несколько десятилетий попала в бешеную зависимость от российского газа. К примеру, в Словакии 90% газа приходится на российский. Венгрия от него зависит наполовину.

Еще в августе 2022 г. страны ЕС договорились снизить потребление газа на 15%. Так написано в плане REPowerEU. Все страны союза этот план выполнили. Крупнейшие потребители газа – Германия и Италия – и вообще прекратили закупки российского газа. С сентября 2022 г. доля российского газа в европейских трубопроводах не превышает 8%. В то время как еще в августе 2021 года она достигала 41%.

Некоторые страны покупают российский газ. Словакия и Венгрия все еще остаются его крупнейшими покупателями в мире после Китая и Турции. Бельгия и Испания даже увеличили импорт российского сжиженного газа.

Удивительный маршрут сжиженного газа

Отказавшись от российского трубопроводного газа, некоторые потребители перешли на сжиженный. Из-за этой щели в Европу попало российского газа на 12 млрд евро. Это около 50% общего экспорта этого сырья. Правозащитная организация Global Witness подсчитала, что страны ЕС в этом году покупают больше российского сжиженного газа, чем до полномасштабной агрессии.

Но сжиженный газ доставляют по морю. И он постоянно находится под опасностью санкций с другой стороны. Министры энергетики стран ЕС еще весной договорились запретить российским экспортерам бронировать мощности европейских терминалов, которые принимают такое сырье и возвращают его в газообразное состояние (LNG regasification terminal). И как только Европарламент утвердит это решение, ЕС заблокирует экспорт российского сжиженного газа даже на условиях транзита.

Рынок сжиженного газа давно интересует США. И эта страна уже начала выжимать из него россиян. США ввели санкции против крупнейшего российского завода Арктик СПГ-2, строящегося на ямальском месторождении. Это решение болезненно для российских поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Летом танкеры везут газ из Ямала к востоку мимо Чукотки. Зимой, когда спрос выше, судоходство по Северному морскому пути невозможно. И танкеры идут по Суэцкому каналу. Именно в этом случае россиянам нужны европейские терминалы. Ведь суда, следующие из Ямала, обычно разгружаются, например, в Зебрюгге. Затем сжиженный газ перегружается на другие суды и так его доставляют покупателям в Азии. И вот санкции США против ямальского завода Арктик СПГ-2 делают этот маршрут совсем неудобным.

Сколько еще платят?

Нефтегазовые доходы российского бюджета все еще существенны. Только в октябре 2023 года он получил 18 млрд. долларов от этого сырья. Это ненамного меньше, чем в апреле 2022 года. Исследовательский центр BRUEGEL счел, что если так пойдет и дальше, в ближайшие 12 месяцев европейские страны заплатят россиянам до 69 млрд евро.

Импорт российского сырья в ЕС с начала полномасштабного вторжения

Это гораздо меньше, чем в 2022 году, когда Европа заплатила россиянам 140 млрд евро. Но все еще очень много, чтобы заставить россиян прекратить агрессивную войну. В BRUEGEL считают, что реализация всех запланированных санкций снизит доходы россиян в 10 раз.