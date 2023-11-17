Санкціонні товари: скільки росіяни заробляють на постачанні в Європу нафти та газу

Європейський Союз узгодив 12-й пакет санкцій проти країни-агресорки. "Бізнес-Телеграф" перевірив, як працюють попередні 11

Грошей на війну у ворога ще достатньо. В бюджеті країни-агресорки на 2024 рік видатки на війну збільшено на 70%. Це чимала сума в 115 млрд доларів. Звісно, що ці гроші треба десь взяти.

Традиційно російський бюджет наповнювався за рахунок експорту вугілля, газу та нафти. В різні роки частина таких податків та зборів сягала 35-55%. За даними Міжнародного енергетичного агентства, в 2022 році надходження від податків та експортних тарифів на енергоносії забезпечили 45% федерального бюджету. В 2023 році ця частка знизилась до 34%, але це все одно 98 мільярдів доларів. На 2024 рік ворог планує збільшити цей дохід до 128 мільярдів доларів.

Логічно, що для припинення агресії потрібно перекрити надходження грошей. І наші союзники це роблять, адже з минулого року проти ворога введено рекордна кількість санкцій. Найважливіший союзник для нас в цьому сенсі — Європейський Союз. Адже саме цей ринок давав ворогу найбільший прибуток.

ЄС затвердив план по швидкому зменшенню залежності від російського палива REPowerEU ще в минулому році. Чи працює він? Так але ні.

Вугілля що зникає

Простіше за все європейцям було відмовитись від вугілля. В п’ятому пакеті санкцій, що було прийнято в квітні 2022 року. Це відчутний удар. До повномасштабного вторгнення в Україну наш ворог був третім за розміром експортером вугілля в світі. В 2021 році країна-агресорка експортувала 214 млн тонн вугілля. Майже третина цього обсягу йшла до Європи. До санкцій приєднались інші країни, такі як Японія, Південна Корея, Тайвань та інші. Разом вони відмовились від закупівлі 80 млн тонн російського вугілля за рік.

Пройшов рік. В Європі російського вугілля практично немає. В Японії імпорт скоротився на 41%.

Замінити ці ринки неможливо. Ворог спробував збільшити постачання до Індії та Китаю, зробивши знижку на 50-70% від базових світових цін. Не допомогло. Морський експорт до Китаю впав на 30% до 4,7 млн тонн, в Індію і взагалі в три рази до 513 000 тонн. Єврокомісія підрахувала що за рахунок лише вугільного ембарго наш ворог втратить 8 млрд євро лише на європейському ринкові.

Підсанкційна нафта

Відмова від російських нафти і нафтопродуктів — складніше звадання. В вересні 2022 року антіпутинська коаліція країн домовилась обмежити ціни на цей товар. Це було зроблено для зниження прибутків, але збереження постачання. Інакше можна було створити дефіцит і, як наслідок, зростання цін на паливо.

Трохи згодом, минулої зими, ЄС ввів ембарго на імпорт російської сирої нафти та нафтопродуктів, що перевозились морем. Але це ембарго містить купу виключень. Наприклад, на початку заборона не поширювалась на поставки нафти по трубопроводу "Дружба". В Європі є дві гілки цього трубопроводу — північна та південна. І от лише в 11-му пакеті санкцій ЄС заборонив поставки по північній частині. Проте південня і досі працює. Нафту через територію України отримують Словакія, Чехія та Угорщина.

Нафтопроводна система центральної Європи

А от заборона імпорту нафти морем не розповсюджується на Болгарію. Справа в тому, що найбільший НПЗ цієї країни належить російському "Лукойлу". І побоюючись дефіциту палива, болгари попросили зберегти постачання. Проте пообіцяли, що готову продукцію будуть продавати лише на внутрішньому ринку, або постачати в Україну.

Всі ці виключення значно послабили ембарго. Тільки на постачаннях в Болгарію російський бюджет отримав 1,1 млрд євро.

Нафта дешевшає

Навіть такі неповні санкції створили чималі проблеми. Країни, що приєднались до нафтового ембарго, до 24 лютого 2022 року купляли 35-40% російського експорту. І він впав на 50%.

Країна-агресорка спробувала перенаправити нафту на схід. Гіпотетично всю сировину міг би купити Китай. Практично трубопроводи заповнені ще з 2021 року. А постачати морем росіянам важко, бо є проблеми зі страхуванням і не вистачає великих танкерів (Very Large Crude Carriers (VLCC). То ж їм довелось витрачати сотні мільйонів доларів на фрахт "сірого флоту VLCC". За кілька місяців важкої роботи росіяни змогли компенсувати не більш ніж 20% від обсягів, що йшли до Європи.

Загалом в першому півріччі 2023 року експорт російської нафти впав більш ніж в півтори рази. Якщо за перші 6 місяців 2022 року експорт складав 120,4 млрд доларів, то в цьому — лише 77,4 млрд доларів. Такі дані наводить Міжнародне енергетичне агентство. Аналітичний центр Atlantic Council підрахував загальні втрати росіян від обмежень на експорт нафти в сумі 47,3 млрд доларів.

Кораблі-привиди

В наступному році санкції стануть більш суворими. Болгарія під тиском ЄС пообіцяла припинити імпорт російської нафти з листопада 2024 року. Планує повністю відмовитись від російської нафти до кінця цього року і Чехія. Це можливо після модернізації Трансальпійського трубопроводу. Угорська MOL, яка володіє НПЗ в Угорщини та Словаччині, поки не планує відмовлятись від російської нафти. Але це навіть дасть трохи грошей Україні, адже сировина туди поставляється по трубопроводу по нашій території.

З морем у росіян ще складніше. 12 жовтня США вперше заблокували два танкери з російською нафтою. І застосували санкції за невиконання цінових обмежень до їх власників із Турції та ОАЕ. США мають неабиякий досвід боротьби з іранським "сірим флотом". І цю подію цілком можна вважати сигналом. Наступною жертвою може стати страхова компанія, яка не прислуховується до рекомендацій.

Експорт російської нафти

Європа без газу, але не вся

Постачання природного газу досі не під санкціями. Це частково можна зрозуміти, адже Європа за кілька десятиріч потрапила в шалену залежність від російського газу. Наприклад, в Словаччині 90% газу приходиться на російський. Угорщина від нього залежить наполовину.

Ще в серпні 2022 року країни ЄС домовились знизити споживання газу на 15%. Так написано в плані REPowerEU. Всі країни спілки цей план виконали. Найбільші споживачі газу — Німеччина та Італія — і взагалі припинили закупки російського газу. З вересня 2022 року частка російського газу в європейських трубопроводах не перевищує 8%. Тоді як ще в серпні 2021 року вона сягала 41%.

Деякі країни все ж купляють російський газ. Словаччина та Угорщина досі залишаються його найбільшими покупцями у світі після Китаю та Туреччини. А Бельгія та Іспанія навіть збільшили імпорт російського зрідженого газу.

Дивний маршрут зрідженого газу

Відмовившись від російського трубопроводного газу, деякі споживачі перейшли на зріджений. Через цю шпарину в Європу потрапило російського газу на 12 млрд євро. Це майже 50% загального експорту цієї сировини. Правозахисна організація Global Witness підрахувала, що країни ЄС в цьому році покупають більше російського зрідженого газу, ніж до повномасштабної агресії.

Але зріджений газ доставляють морем. І він постійно перебуває під загрозою санкцій з іншого боку. Міністри енергетики країн ЄС ще навесні домовились заборонити російським експортерам бронювати потужності європейських терміналів що приймають таку сировину та повертають її до газоподібного стану (LNG regasification terminal). І щойно Європарламент затвердить це рішення, ЄС заблокує експорт російського зрідженого газу навіть на умовах транзиту.

Ринок зрідженого газу давно цікавить США. І ця країна вже почала вичавлювати з нього росіян. США ввели санкції проти найбільшого російського заводу Арктік СПГ-2, що будується на ямальскому родовищі. Це рішення болісне для російських поставок в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Влітку танкери везуть газ з Ямалу на схід повз Чукотки. Взимку, коли попит вище, судноплавство по Північному морському шляху неможливо. І танкери йдуть по Суецькому каналу. Саме в цьому випадку росіянам потрібні європейські термінали. Адже суда, що прямують з Ямалу, зазвичай розвантажуються, наприклад, в Зебрюгге. Потім зріджений газ перевантажуються на інші суди і так його доставляють покупцям в Азії. І от санкції США проти ямальского заводу Арктік СПГ-2 роблять цей маршрут зовсім незручним.

Скільки ще будуть платити?

Нафтогазові прибутки російського бюджету все ще суттєві. Лише в жовтні 2023 року він отримав 18 млрд доларів від цієї сировини. Це ненабагато менше ніж в квітні 2022 року. Дослідницький центр BRUEGEL порахував, що якщо так піде і далі, в найближчі 12 місяців європейські країни заплатять росіянам до 69 млрд євро.

Імпорт російської сировини в ЄС з початку повномасштабного вторгнення

Це набагато менше ніж в 2022 році, коли Європа заплатила росіянам 140 млрд євро. Але все ще дуже багато для того, щоб змусити росіян припинити агресивну війну. В BRUEGEL вважають, що реалізація всіх запланованих санкцій зменшить прибутки росіян в 10 разів.