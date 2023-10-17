Египет разозлился на Запад из-за палестинских беженцев и перешел к угрозам – СМИ

Страна впустит только иностранцев и палестинцев с двойным гражданством

На фоне военного конфликта между боевиками ХАМАСа и Израилем власти Египта заявили, что не хотят принимать палестинских беженцев. Страна грозится отправить их в Европу.

Такую информацию сообщили в Financial Times. Издание ссылается на собственные источники.

"Вы хотите, чтобы мы взяли 1 миллион человек? Что ж, я собираюсь отправить их в Европу. Вы так заботитесь о правах человека — что ж, вы их и принимайте", — приводит издание слова неназванного египетского чиновника.

Отмечается, что Каир "разгневан" давлением Запада с требованием открыть КПП для палестинских беженцев в преддверии израильского наступления. Власти Египта опасаются, что страну будут вынуждать принять поток беженцев на Синайский полуостров.

Глава Министерства иностранных дел страны уже заявил, что "принудительное перемещение" не решит палестинский кризис. Власти Египта аргументируют нежелание принять беженцев тем, что у страны слабая экономика и недостаточно инфраструктуры для принятия такого количества людей.

Кроме того, по мнению чиновника, если примет беженцев под предлогом временного размещения, домой они вернутся не скоро. Или вовсе не уедут из Египта. К тому же многие беженцы впоследствии могут стать новыми боевиками, которые захотят отомстить Израилю. Египет, на чьей территории уже были базы ИГИЛ, не желает этого.

На данный момент власти Египта готовы только пропустить гуманитарную помощь. Страна выпустит только иностранцев и палестинцев с двойным гражданством.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен попытался убедить египетского президента Абдель Фатха Ас-Сиси и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана принять точку зрения Вашингтона насчет конфликта ХАМАСа и Израиля. Но в ответ он столкнулся с ожесточенным сопротивлением со стороны самых влиятельных лидеров арабского мира.